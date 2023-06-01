Новые правила исчисления совокупного дохода семьи при назначении АСП

Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 26 мая 2023 года утвердило "Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи", сообщает Zakon.kz.

Совокупный доход семьи, претендующей на получение адресной социальной помощи, исчисляется карьерный центром, осуществляющим содействие в назначении адресной социальной помощи.

Какие доходы учитываются при назначении АСП

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные в Казахстане и за его пределами за расчетный период:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат; доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев, указанных в Кодексе "О браке (супружестве) и семье"; доходы от предпринимательской деятельности; доходы от личного подсобного хозяйства, приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество; доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств; доходы от ценных бумаг; доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества; доходы от использования кредита (микрокредита) и безвозмездного гранта для реализации новых бизнес-идей за исключением первых шести месяцев с момента их получения, полученные в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы; доходы в виде безвозмездно полученных денег; доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам; доходы в виде денежных переводов; доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам; доходы, полученные от участия в активных мерах содействия занятости за исключением единовременной выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения.

В качестве дохода при исчислении совокупного дохода не учитываются:

адресная социальная помощь; жилищная помощь; единовременные пособия на погребение; государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью до 7 лет; государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп; специальные государственные пособия детям с инвалидностью до 7 лет; специальные государственные пособия детям с инвалидностью с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп; ежемесячные государственные пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени; стипендии, в том числе государственная именная и именная стипендии; помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка; финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей; помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников; единовременная денежная помощь; благотворительная помощь; оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование; содержание граждан на время протезирования; стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение; натуральные виды помощи; единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей; единовременные выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения в рамках Правил добровольного переселения; единовременное погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам в соответствии с Указом Президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан"; сумма жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством; продуктово-бытовые наборы, предоставляемые на период действия чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи; социальные выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий; жилищные выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.

Карьерный центр с согласия заявителя сверяет доходы заявителя с данными автоматизированной информационной системы уполномоченного государственного органа.

В составе семьи при исчислении совокупного дохода не учитывают:

лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;

лиц, находящихся на срочной воинской службе;

лиц, находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

При этом в состав семьи включаются дети, проживающие в семье и имеющие регистрацию в другом населенном пункте по месту обучения в связи с отсутствием по месту жительства семьи организации образования такого уровня.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления совокупного дохода семьи за расчетный период на количество месяцев в указанном периоде и число членов семьи.

Если доходы получены в натуральном выражении, их учитывают в денежном эквиваленте, указанном получателем АСП в сведениях о полученных доходах.

Если семья предоставила ложные сведения о доходах, то исчисление совокупного дохода не производят. При представлении семьей заведомо ложной информации и (или) недостоверных документов, повлекших за собой незаконное назначение адресной социальной помощи, заявителю и его семье выплата адресной социальной помощи прекращается на весь период ее назначения.

Также в приказе детализировано:

что относится к доходам, полученным в виде оплаты труда, социальных выплат;

как учитывать доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев;

из каких параметров состоят доходы от предпринимательской деятельности;

а также доходы от личного подсобного хозяйства, приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.