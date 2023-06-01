Новые правила исчисления совокупного дохода семьи при назначении АСП
Совокупный доход семьи, претендующей на получение адресной социальной помощи, исчисляется карьерный центром, осуществляющим содействие в назначении адресной социальной помощи.
Какие доходы учитываются при назначении АСП
При исчислении совокупного дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные в Казахстане и за его пределами за расчетный период:
- доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат;
- доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев, указанных в Кодексе "О браке (супружестве) и семье";
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от личного подсобного хозяйства, приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;
- доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;
- доходы от ценных бумаг;
- доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества;
- доходы от использования кредита (микрокредита) и безвозмездного гранта для реализации новых бизнес-идей за исключением первых шести месяцев с момента их получения, полученные в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы;
- доходы в виде безвозмездно полученных денег;
- доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам;
- доходы в виде денежных переводов;
- доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам;
- доходы, полученные от участия в активных мерах содействия занятости за исключением единовременной выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения.
В качестве дохода при исчислении совокупного дохода не учитываются:
- адресная социальная помощь;
- жилищная помощь;
- единовременные пособия на погребение;
- государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью до 7 лет;
- государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп;
- специальные государственные пособия детям с инвалидностью до 7 лет;
- специальные государственные пособия детям с инвалидностью с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп;
- ежемесячные государственные пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени;
- стипендии, в том числе государственная именная и именная стипендии;
- помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
- единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;
- финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей;
- помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников;
- единовременная денежная помощь;
- благотворительная помощь;
- оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;
- содержание граждан на время протезирования;
- стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;
- натуральные виды помощи;
- единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- единовременные выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения в рамках Правил добровольного переселения;
- единовременное погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам в соответствии с Указом Президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан";
- сумма жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством;
- продуктово-бытовые наборы, предоставляемые на период действия чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи;
- социальные выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий;
- жилищные выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.
Карьерный центр с согласия заявителя сверяет доходы заявителя с данными автоматизированной информационной системы уполномоченного государственного органа.
В составе семьи при исчислении совокупного дохода не учитывают:
- лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;
- лиц, находящихся на срочной воинской службе;
- лиц, находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.
При этом в состав семьи включаются дети, проживающие в семье и имеющие регистрацию в другом населенном пункте по месту обучения в связи с отсутствием по месту жительства семьи организации образования такого уровня.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления совокупного дохода семьи за расчетный период на количество месяцев в указанном периоде и число членов семьи.
Если доходы получены в натуральном выражении, их учитывают в денежном эквиваленте, указанном получателем АСП в сведениях о полученных доходах.
Если семья предоставила ложные сведения о доходах, то исчисление совокупного дохода не производят. При представлении семьей заведомо ложной информации и (или) недостоверных документов, повлекших за собой незаконное назначение адресной социальной помощи, заявителю и его семье выплата адресной социальной помощи прекращается на весь период ее назначения.
Также в приказе детализировано:
- что относится к доходам, полученным в виде оплаты труда, социальных выплат;
- как учитывать доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев;
- из каких параметров состоят доходы от предпринимательской деятельности;
- а также доходы от личного подсобного хозяйства, приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.