Какие сведения будут собирать для назначения адресной социальной помощи гражданам

Министерство труда приказом от 5 мая 2024 года внесло поправки в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи и в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

Внесены изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи.

Теперь при исчислении совокупного дохода лица (семьи) от предпринимательской деятельности учитываются доходы:

от реализации продукции (работ, услуг); от прироста стоимости при реализации товарно-материальных ценностей, имущества; полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и от условной земельной доли и имущественного паях.Исчисление совокупного дохода членов крестьянского хозяйства производится с учетом фактически полученного дохода от реализации сельскохозяйственной продукции, указанной в декларации о полученных доходах, представляемой в налоговые органы, в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности, утвержденными приказом министра финансов от 12 февраля 2018 года. При этом годовой доход делится на 12 месяцев, и соответствующая его часть включается в общий совокупный доход за определяемый период; полученные в результате деятельности независимых работников. При этом, доход учитывается не ниже размера 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году). полученные в результате деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Доход от осуществления предпринимательской деятельности лица за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного за предыдущий налоговый период, на количество месяцев в таком налоговом периоде.

При этом по индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим на основе патента, сумма дохода за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного в расчете стоимости патента, на количество месяцев, указанное в таком расчете.

В случае если средняя сумма дохода, указанная в декларации ниже 25 МРП, то в совокупный доход учитывается сумма в размере 25 МРП.

Совокупный доход определяется путем умножения полученной величины от средней суммы дохода либо установленного к зачету размера дохода на три месяца, при этом доход учитывается не ниже размера 25 МРП.

Также внесены поправки в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи.

Теперь при приеме заявления в присутствии заявителя карьерный центр или аким самостоятельно формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций через шлюз "электронного правительства" для получения следующих сведений:

удостоверяющих личность заявителя;

о статусе кандаса;

о статусе беженца;

о статусе иностранца;

о статусе лица без гражданства;

о регистрации по постоянному или временному месту жительства на каждого члена семьи;

о банковских реквизитах в уполномоченной организации по выдаче пособий;

об установлении инвалидности;

о регистрации рождения (смерти) ребенка (на всех детей);

об установлении опеки (попечительства);

об усыновлении (удочерении);

о регистрации заключения (расторжения) брака (супружества), за исключением случаев регистрации брака (супружества) за пределами РК;

о факте обучения в учебном заведении – если иждивенцы в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения;

о доходах (заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду недвижимого и (или) движимого имущества, от продажи недвижимого и (или) движимого имущества);

о статусе осуществляющего предпринимательскую деятельность; (ранее речь шла о статусе индивидуального предпринимателя)

о наличии у заявителя и членов его семьи факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение адресной социальной помощи;

о наличии личного подсобного хозяйства;

о трудовой деятельности (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;

об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;

об алиментах и (или) о наличии задолженности по ним в течение трех месяцев подряд, предшествовавших кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи;

о нахождении в местах лишения свободы или принудительного лечения членов семьи заявителя;

о наличии в собственности жилья, помещений;

о наличии в собственности земельного участка, предназначенного под ИЖС;

о наличие в собственности транспортного средства;

о статусе лица, находящегося на розыскном учете. (добавлен новый вид сведений)

При обращении заявителя посредством портала запрос в информационные системы государственных органов и (или) организаций для получения необходимых сведений, для формирования электронного заявления, осуществляется самим заявителем.

При получении подтверждающих сведений заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет своей ЭЦП и портал направляет электронное заявление о назначении адресной социальной помощи в автоматизированную информационную систему уполномоченного государственного органа.

При подаче заявителем требуемых документов в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 26 мая 2024 года.

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