Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие сведения будут собирать для назначения адресной социальной помощи гражданам

Правила назначения АСП изменили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 09:30 Фото: Zakon.kz
Министерство труда приказом от 5 мая 2024 года внесло поправки в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи и в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

Внесены изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи.

Теперь при исчислении совокупного дохода лица (семьи) от предпринимательской деятельности учитываются доходы:

  1. от реализации продукции (работ, услуг);
  2. от прироста стоимости при реализации товарно-материальных ценностей, имущества;
  3. полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и от условной земельной доли и имущественного паях.Исчисление совокупного дохода членов крестьянского хозяйства производится с учетом фактически полученного дохода от реализации сельскохозяйственной продукции, указанной в декларации о полученных доходах, представляемой в налоговые органы, в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности, утвержденными приказом министра финансов от 12 февраля 2018 года. При этом годовой доход делится на 12 месяцев, и соответствующая его часть включается в общий совокупный доход за определяемый период;
  4. полученные в результате деятельности независимых работников. При этом, доход учитывается не ниже размера 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году).
  5. полученные в результате деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Доход от осуществления предпринимательской деятельности лица за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного за предыдущий налоговый период, на количество месяцев в таком налоговом периоде.

При этом по индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим на основе патента, сумма дохода за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного в расчете стоимости патента, на количество месяцев, указанное в таком расчете.

В случае если средняя сумма дохода, указанная в декларации ниже 25 МРП, то в совокупный доход учитывается сумма в размере 25 МРП.

Совокупный доход определяется путем умножения полученной величины от средней суммы дохода либо установленного к зачету размера дохода на три месяца, при этом доход учитывается не ниже размера 25 МРП.

Также внесены поправки в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи.

Теперь при приеме заявления в присутствии заявителя карьерный центр или аким самостоятельно формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций через шлюз "электронного правительства" для получения следующих сведений:

  • удостоверяющих личность заявителя;
  • о статусе кандаса;
  • о статусе беженца;
  • о статусе иностранца;
  • о статусе лица без гражданства;
  • о регистрации по постоянному или временному месту жительства на каждого члена семьи;
  • о банковских реквизитах в уполномоченной организации по выдаче пособий;
  • об установлении инвалидности;
  • о регистрации рождения (смерти) ребенка (на всех детей);
  • об установлении опеки (попечительства);
  • об усыновлении (удочерении);
  • о регистрации заключения (расторжения) брака (супружества), за исключением случаев регистрации брака (супружества) за пределами РК;
  • о факте обучения в учебном заведении – если иждивенцы в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения;
  • о доходах (заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду недвижимого и (или) движимого имущества, от продажи недвижимого и (или) движимого имущества);
  • о статусе осуществляющего предпринимательскую деятельность; (ранее речь шла о статусе индивидуального предпринимателя)
  • о наличии у заявителя и членов его семьи факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение адресной социальной помощи;
  • о наличии личного подсобного хозяйства;
  • о трудовой деятельности (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;
  • об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;
  • об алиментах и (или) о наличии задолженности по ним в течение трех месяцев подряд, предшествовавших кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи;
  • о нахождении в местах лишения свободы или принудительного лечения членов семьи заявителя;
  • о наличии в собственности жилья, помещений;
  • о наличии в собственности земельного участка, предназначенного под ИЖС;
  • о наличие в собственности транспортного средства;
  • о статусе лица, находящегося на розыскном учете. (добавлен новый вид сведений)

При обращении заявителя посредством портала запрос в информационные системы государственных органов и (или) организаций для получения необходимых сведений, для формирования электронного заявления, осуществляется самим заявителем.

При получении подтверждающих сведений заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет своей ЭЦП и портал направляет электронное заявление о назначении адресной социальной помощи в автоматизированную информационную систему уполномоченного государственного органа.

При подаче заявителем требуемых документов в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 26 мая 2024 года.

Мы рассказывали, что такое АСП и как ее получить казахстанцам.

Читайте также

Зоны деятельности органов госдоходов расширили в Казахстане
Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане
Новые правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в РК
Правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в Казахстане
В Казахстане изменят правила переселения кандасов и лиц для повышения мобильности рабочей силы
В Казахстане изменят правила переселения кандасов и лиц для мобильности рабочей силы
Элина Черногрицкая
Законодательство МТСЗН РК Казахстан 2024 год АСП
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: