Какие сведения будут собирать для назначения адресной социальной помощи гражданам
Внесены изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи.
Теперь при исчислении совокупного дохода лица (семьи) от предпринимательской деятельности учитываются доходы:
- от реализации продукции (работ, услуг);
- от прироста стоимости при реализации товарно-материальных ценностей, имущества;
- полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и от условной земельной доли и имущественного паях.Исчисление совокупного дохода членов крестьянского хозяйства производится с учетом фактически полученного дохода от реализации сельскохозяйственной продукции, указанной в декларации о полученных доходах, представляемой в налоговые органы, в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности, утвержденными приказом министра финансов от 12 февраля 2018 года. При этом годовой доход делится на 12 месяцев, и соответствующая его часть включается в общий совокупный доход за определяемый период;
- полученные в результате деятельности независимых работников. При этом, доход учитывается не ниже размера 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году).
- полученные в результате деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Доход от осуществления предпринимательской деятельности лица за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного за предыдущий налоговый период, на количество месяцев в таком налоговом периоде.
При этом по индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим на основе патента, сумма дохода за месяц определяется путем деления суммы дохода, задекларированного в расчете стоимости патента, на количество месяцев, указанное в таком расчете.
В случае если средняя сумма дохода, указанная в декларации ниже 25 МРП, то в совокупный доход учитывается сумма в размере 25 МРП.
Совокупный доход определяется путем умножения полученной величины от средней суммы дохода либо установленного к зачету размера дохода на три месяца, при этом доход учитывается не ниже размера 25 МРП.
Также внесены поправки в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи.
Теперь при приеме заявления в присутствии заявителя карьерный центр или аким самостоятельно формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций через шлюз "электронного правительства" для получения следующих сведений:
- удостоверяющих личность заявителя;
- о статусе кандаса;
- о статусе беженца;
- о статусе иностранца;
- о статусе лица без гражданства;
- о регистрации по постоянному или временному месту жительства на каждого члена семьи;
- о банковских реквизитах в уполномоченной организации по выдаче пособий;
- об установлении инвалидности;
- о регистрации рождения (смерти) ребенка (на всех детей);
- об установлении опеки (попечительства);
- об усыновлении (удочерении);
- о регистрации заключения (расторжения) брака (супружества), за исключением случаев регистрации брака (супружества) за пределами РК;
- о факте обучения в учебном заведении – если иждивенцы в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения;
- о доходах (заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду недвижимого и (или) движимого имущества, от продажи недвижимого и (или) движимого имущества);
- о статусе осуществляющего предпринимательскую деятельность; (ранее речь шла о статусе индивидуального предпринимателя)
- о наличии у заявителя и членов его семьи факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение адресной социальной помощи;
- о наличии личного подсобного хозяйства;
- о трудовой деятельности (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;
- об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;
- об алиментах и (или) о наличии задолженности по ним в течение трех месяцев подряд, предшествовавших кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи;
- о нахождении в местах лишения свободы или принудительного лечения членов семьи заявителя;
- о наличии в собственности жилья, помещений;
- о наличии в собственности земельного участка, предназначенного под ИЖС;
- о наличие в собственности транспортного средства;
- о статусе лица, находящегося на розыскном учете. (добавлен новый вид сведений)
При обращении заявителя посредством портала запрос в информационные системы государственных органов и (или) организаций для получения необходимых сведений, для формирования электронного заявления, осуществляется самим заявителем.
При получении подтверждающих сведений заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет своей ЭЦП и портал направляет электронное заявление о назначении адресной социальной помощи в автоматизированную информационную систему уполномоченного государственного органа.
При подаче заявителем требуемых документов в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.
Приказ вводится в действие с 26 мая 2024 года.
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