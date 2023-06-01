Полковника за взятку оштрафовали на 2 млн тенге и лишили звания в Актобе

Судом №2 Актобе рассмотрено уголовное дело поступившее в ускоренном досудебном производстве в отношении начальника городского отдела полиции и его пособника – бывшего сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

В суде уточнили, что начальника городского отдела полиции полковника (Е.) обвиняли в мошенничестве по ст. 190 ч. 3 п. 2 УК, а экс-сотрудника полиции (А.) – в пособничестве к мошенничеству и в подстрекательстве к даче взятки по ст. 28 ч. 5, ст. 190 ч. 3 п. 2), ст. 28 ч. 4, ст. 367 ч. 2 УК РК.

Как следует из приговора, суд признал:

Е. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10-кратного размера похищенного имущества в сумме 2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденный лишен специального звания "полковника полиции";

А. виновным и назначил ему наказание с применением ст. 58 УК РК в виде штрафа в размере 20-кратного размера похищенного имущества в сумме 9 млн, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Судом установлено, что бывший сотрудник полиции А. подстрекал потерпевшего И. к даче взятки начальнику ГОП полковнику Е.



"В период 28.03.2023 года по 03.04.2023 года подсудимый А., встречаясь с потерпевшим И., путем обмана и злоупотребления доверием, склоняя и подстрекая последнего под предлогом передачи взятки должностному лицу Е., получил от потерпевшего денежные средства в сумме 450 тыс. тенге якобы для прекращения уголовного преследования. 3 апреля Е., являясь начальником городского отдела полиции, будучи должностным лицом, путем обмана и злоупотребления доверием в ходе личной встречи получил от пособника А. денежные средства в сумме 200 тыс. тенге за положительный исход уголовного дела в отношении И.", – говорится в сообщении суда.

В судебном заседании подсудимые вину признали. Их вина подтверждается показаниями самих подсудимых, показаниями потерпевшего, негласными следственными действиями и совокупностью других доказательств по делу.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимых, суд признал чистосердечное раскаяние, наличие несовершеннолетних детей.

В качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Е. суд признал нарушение принятой присяги, обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность подсудимого А. судом не установлено.

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