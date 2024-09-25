В Атырау и.о начальника СИЗО получил взятку и избежал заключения

В городском суде №2 рассмотрено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника городского СИЗО. Его обвиняли в получении взятки, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, и.о. начальника СИЗО получил миллион тенге от брата одного из осужденных. В обмен он обещал перевести заключенного на выполнение хозяйственных работ и оставить его в следственном изоляторе.



Дело было рассмотрено в ускоренном порядке. Подсудимый полностью признал свою вину и даже не настаивал на исследовании дела на судебном заседании. Хотя прокуратура требовала отправить взяточника в колонию на три с половиной года, суд вынес другой приговор.

"Учитывая, что у подсудимого на иждивении есть малолетние дети, а также его признание вины и чистосердечное раскаяние, суд приговорил подсудимого к штрафу в 30 млн тенге (30-кратная сумма взятки)", – рассказали в суде.

Стоит отметить, что "полковник юстиции" лишен звания и больше не сможет занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.

Приговор суда не вступил в законную силу.