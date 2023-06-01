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Инфляция в Казахстане: на сколько выросли цены на продукты и услуги

Инфляция в Казахстане в мае 2023 года Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в мае цены на платные услуги повысились на 0,7%, продовольственные товары и непродовольственные товары подорожали по 0,5% каждый, сообщает Zakon.k.

Так, повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта на 11,5%, железнодорожного – на 2,5%. Наблюдается рост цен на услуги санаториев на 5,6%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 2,9%, услуги детских дошкольных учреждений – на 1,7%, здравоохранения – на 1,4%.

Среди продуктов питания цены выросли на плодоовощную продукцию, в мае капуста подорожала на 23,8%, лук – на 9,9%, виноград – на 9,6%, морковь – на 8,6%, яблоки – на 5,3%, картофель – на 4%. Повышение цен отмечено на рис – 2,5%, прохладительные напитки – на 1,9%, молоко питьевое – на 1,8% , чай – на 1,6%. Подешевели огурцы на 39,6%, помидоры – на 23,7%, перец сладкий – на 7,6%, крупа гречневая – на 4%, бананы – на 3,8%.

Прирост цен в мае наблюдался  и на сжиженный газ в баллонах 1,7%, бензин – на 1,2%, дизельное топливо – на 0,7%.

Цены по сравнению с прошлым месяцем повысились на одежду и обувь на 1,3%, товары личного пользования – на 1,2%, посуду – на 0,9%, моющие и чистящие средства – на 0,8%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Шымкенте – на 1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 пункта), самая низкая – 0,1% в Павлодарской области.

В регионах цены на продукты больше всех выросли в области Улытау – на 1,4%, на непродовольственные товары – в Алматы и Северо-Казахстанской области по 1%, на платные услуги – в Шымкенте – на 2,7%.

При этом годовая инфляция в мае составила 15,9%. Цены на продукты за год повысились на 16,5%, на непродовольственные товары – на 17,2%, платные услуги – на 13,5%.

По сравнению с маем 2022 года канцелярские товары подорожали на 67,5%, огурцы – на 53,4%, мыло хозяйственное – на 49,7%, средство для мытья посуды – на 47,1%, молоко концентрированное без сахара – на 46,6%, рис – на 44,9%, лечение в дневном стационаре – на 43,6%, сахар-рафинад – на 42,7%. Напротив, в годовом выражении капуста и морковь подешевели по 19,1% каждый, картофель – на 16,8%, чеснок – на 8,4%, свекла – на 7,1%.


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