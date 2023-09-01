Рост на коммунальные тарифы привел к повышению инфляции в августе

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в августе 2023 года в годовом исчислении составила 13,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 12,4%, непродовольственные товары – на 13,5%, платные услуги – на 13,9%, сообщает Zakon.kz.

Так, по сравнению с августом 2022 года капуста подорожала на 67,2%, рис – на 42,6%, молоко концентрированное без сахара – на 37%, напитки негазированные – на 26,6%.

Цены на парацетамол повысились на 57,3%, тарифы на услуги лечения в дневном стационаре – на 40,4%, вывоз мусора – на 36,1%.

Вместе с тем подешевели смартфоны – на 23,4%, сахар-песок – на 21,3%, чеснок – на 17,8%, крупа гречневая – на 14%, лук репчатый – на 10,8%, масло подсолнечное – на 9,2%.

Как отмечают статистики месячный индекс потребительских цен в августе составил 0,7%. Цены на платные услуги за месяц повысились на 1,9%, непродовольственные товары выросли в цене на 0,5%, а на продовольственные товары – остались без изменений.

"Основной вклад в инфляцию внесли повышение тарифов на коммунальные услуги. Так, услуги на водоотведение подорожали на 18%, холодную воду – на 13,1%, горячую воду – на 7,8%, электроэнергию – на 6,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 5,5%, вывоз мусора, содержание жилья – по 1,3% каждый. Проезд городским транспортом подорожал на 7,5%, сотовая связь – на 2,8%", - отмечают в Нацбюро статистики.

Между тем снизились цены на услуги воздушного пассажирского транспорта на 19,6%, железнодорожного – на 0,2%.

По непродовольственным товарам прирост цен в августе наблюдался на ранец, рюкзак ученический на 5,9%, детскую одежду и обувь – по 2,9% каждый.

По сравнению с прошлым месяцем повысились цены на бензин марки АИ-95/96 на 3,9%, бензин АИ-98 – на 1,9%, газ сжиженный в баллонах – на 1,4%.

Из продуктов питания цены на рис выросли на 2,1%, свинину – на 1,2%, молоко консервированное – на 1,1%, молоко питьевое, говядину – по 0,6% каждый. Повышение цен также отмечено на минеральную и питьевую воду на 1,4%, прохладительные напитки – на 1%, табачные изделия – на 0,8%.

При этом подешевели свежие овощи на 6,1%, картофель – на 4%, масло подсолнечное – на 2,3%, крупа гречневая – на 2%, сахар-песок – на 1,8%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция отмечена в Карагандинской области – 1,3% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая – в Шымкенте, Атырауской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях – по 0,2%.

В регионах цены на продовольственные товары больше всего выросли в Акмолинской области на 0,9%, непродовольственные – в Акмолинской области на 1,2%, платные услуги – в Карагандинской области на 4%.