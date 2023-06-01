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Газель сгорела на трассе в ВКО

Газель сгорела на трассе в ВКО Фото: скриншот видео
1 июня между Усть-Каменогорском и Алтаем в Восточно-Казахстанской области загорелась Газель, сообщает Zakon.kz.

На трассе Усть-Каменогорск – Алтай в районе 109 км в Газели 1995 года выпуска загорелись детали моторного отсека, а также панель приборов, обшивка салона, покрышки колес.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками ПЧ №20 на площади 10 кв. м огонь был полностью ликвидирован. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО предупреждает: чтобы уберечь свой автомобиль от огня, следует соблюдать следующие правила:

  • тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание;
  • если вы ставите машину в гараж, нельзя хранить в нем предметы, которые могут легко загореться – мебель, большие запасы топлива (более 20 литров) и масла (более 5 литров);
  • не допускайте поджигание сухой травы у гаражных боксов.

Специалисты ДЧС ВКО порекомендовали при пожаре в автомобиле не поддаваться панике и придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Если в пути, остановить автомобиль, высадить пассажиров и покинуть салон, захватив документы и огнетушитель.
  2. Если загорелось что-то вблизи топливного бака, нужно незамедлительно отойти на безопасное расстояние, предупредить посторонних об опасности, вызвать пожарных по номерам 101 ил 112.
  3. В случае нахождения очага воспламенения под капотом приступить к ликвидации возгорания при помощи огнетушителя и других подручных средств. Открывать капот следует с большой осторожностью, ведь приток воздуха может усилить пламя.

Ранее в Уральске сгорела машина скорой помощи. Неотложка загорелась около поликлиники №4. Пожар быстро ликвидировали.

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