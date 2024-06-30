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Автомобиль сгорел дотла на трассе Усть-Каменогорск – Алтай

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 22:23 Фото: скриншот видео
30 июня на трассе Усть-Каменогорск – Алтай загорелся автомобиль. Спасатели оперативно прибыли на место, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, огонь охватил площадь в 4 кв. м.

"Горели детали отсека двигателя, обшивка салона, панель приборов, покрышки колес автомобиля. Огнеборцы напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В салоне автомобиля обязательно нужно держать огнетушитель". Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее сообщалось, что каскадный пожар потушили в Акмолинской области.

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Елена Беляева
МЧС РК Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск Пожар 2024 год
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