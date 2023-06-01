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Прощай, школа! Для столичных выпускников прозвенел последний звонок

Казахстан школа линейка последний звонок Фото: Zakon.kz
Последний звонок для старшеклассников прозвенел в школах Астаны. Особенностью этого года стало то, что в прощальной школьной линейке участвовали только выпускники, родители и учителя, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Это утро выдалось волнительным для тех семей Астаны, у которых есть дети, заканчивающие среднюю школу. Белые рубашки, блузки, отглаженные костюмы и юбки были приготовлены заранее.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

Во дворах школ царила торжественная атмосфера. Единственное, было не так многолюдно, потому что в этом году в прощальной линейке участвовали только выпускные классы.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

Своих детей пришли поддержать их родители, младшие братья и сестры. Звучали напутственные слова.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

Ребятам желали успехов на тестировании и открытых дорог в жизни.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

В одной из школ в числе гостей был замечен министр просвещения РК Гани Бейсембаев. Он также поздравил выпускников. Пожелал им удачи на экзаменах. Глава ведомства охотно фотографировался с учениками и учителями.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

Конечно же, какая прощальная линейка без школьного вальса. Под звуки музыки школьники кружились легко и беззаботно. У девчонок блестели слезы на глазах, а мальчишки смущенно отводили взгляды.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

День выдался теплым и солнечным. Помимо того, что сегодня состоялся последний звонок, сегодня также отмечают Международный день защиты детей и первый день лета.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

Кстати, в этом году ЕНТ в Казахстане проводится 4 раза: с 10 января по 10 февраля, с 1 по 31 марта, с 18 мая по 5 июля, с 10 по 20 августа.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

По данным столичного акимата, в 2022-2023 учебном году в Астане функционируют 164 школы, из них государственных – 100, частных – 57, республиканских школ – 7. Количество учащихся – 236 757, из них 9539 выпускников. А вот учащихся, рассчитывающих на звание "Алтын белгі", сейчас 280 человек.

Казахстан школа линейка последний звонок

Фото: Zakon.kz

Ранее в кулуарах правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал, к чему может привести возврат к обучению до 25 мая.

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Оксана Скибан
Министерство просвещения РК Астана Казахстан
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