Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"
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Елена Рыбакина (Казахстан) – Линда Носкова (Чехия). 1 июня, 15:00 (время Астаны)
23-летняя Елена Рыбакина, сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира, стартовала на "Ролан Гаррос" с уверенной победы над 16-летним вундеркиндом Брендой Фрухвиртовой (6:4, 6:2). Во втором круге ей досталась еще одна представительница Чехии, но уже не из второй сотни, а из топ-50.
18-летняя Линда Носкова является бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос" среди юниоров, но выдающимися данными не обладает. Она владеет неплохой силой удара и в январе сенсационно дошла до финала в Аделаиде, обыграв в том числе Онс Жабер и доставив проблемы Арине Соболенко. Но это было на харде. К тому же часто победы ей доставались именно за счет ошибок со стороны соперниц.
На грунте же сила Носковой не сравнится с мощной подачей Рыбакиной, идущей на победной серии из семи матчей. Большинство игр казахстанки в этом сезоне завершаются ее победами в двух партиях. А чешка до "Ролан Гаррос" выиграла на таком покрытии только три из шести встреч, и то против менее рейтинговых соперниц, а где-то даже затягивала до трех сетов. Рыбакина при этом накануне имела день отдыха, а Носкова играла еще и в парном разряде.
Эксперты Olimpbet считают казахстанку однозначной фавориткой встречи – П1 – 1.13, П2 – 6.38. Вероятно, что Рыбакина без проблем выйдет в третий круг, а Носкова возьмет максимум несколько геймов – коэффициент на Тотал (19.5) Меньше –1.83.
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Фото: Olimpbet
Ига Свёнтек (Польша) – Клэр Лю (США). 1 июня, 17:45
Ига Свёнтек выступает на "Ролан Гаррос" в статусе первой ракетки мира и первой сеяной. После поражения от Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме она восстанавливалась две недели, а затем в первом круге в Париже без проблем обыграла испанку Кристину Букшу, отдав той всего четыре гейма. И пока что менее рейтинговая американка явно не тот игрок, который остановит Свёнтек, если, конечно же, та полностью избавилась от травмы.
Что касается Лю, кто-то считает, что она еще не раскрыла свой потенциал, но на самом деле ее физическая форма далека от хорошей. К тому же игра против лучшей теннисистки мира требует и психологической готовности, и с этим она тоже может не справиться.
Аналитики Olimpbet уверены, что пока сложно остановить Свёнтек, которая выступает в целом весьма стабильно, – П1 – 1.01, П2 – 17. Коэффициент на то, что польская теннисистка выиграет в два сета, – 1.13.
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