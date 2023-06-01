Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"

Сильнейшие теннисисты мира проводят на Открытом чемпионате Франции матчи второго круга. Сегодня на турнире за выход в 1/16 финала сыграет Елена Рыбакина.

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Елена Рыбакина (Казахстан) – Линда Носкова (Чехия). 1 июня, 15:00 (время Астаны)

23-летняя Елена Рыбакина, сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира, стартовала на "Ролан Гаррос" с уверенной победы над 16-летним вундеркиндом Брендой Фрухвиртовой (6:4, 6:2). Во втором круге ей досталась еще одна представительница Чехии, но уже не из второй сотни, а из топ-50.

18-летняя Линда Носкова является бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос" среди юниоров, но выдающимися данными не обладает. Она владеет неплохой силой удара и в январе сенсационно дошла до финала в Аделаиде, обыграв в том числе Онс Жабер и доставив проблемы Арине Соболенко. Но это было на харде. К тому же часто победы ей доставались именно за счет ошибок со стороны соперниц.

На грунте же сила Носковой не сравнится с мощной подачей Рыбакиной, идущей на победной серии из семи матчей. Большинство игр казахстанки в этом сезоне завершаются ее победами в двух партиях. А чешка до "Ролан Гаррос" выиграла на таком покрытии только три из шести встреч, и то против менее рейтинговых соперниц, а где-то даже затягивала до трех сетов. Рыбакина при этом накануне имела день отдыха, а Носкова играла еще и в парном разряде.

Эксперты Olimpbet считают казахстанку однозначной фавориткой встречи – П1 – 1.13, П2 – 6.38. Вероятно, что Рыбакина без проблем выйдет в третий круг, а Носкова возьмет максимум несколько геймов – коэффициент на Тотал (19.5) Меньше –1.83.

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Фото: Olimpbet

Ига Свёнтек (Польша) – Клэр Лю (США). 1 июня, 17:45

Ига Свёнтек выступает на "Ролан Гаррос" в статусе первой ракетки мира и первой сеяной. После поражения от Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме она восстанавливалась две недели, а затем в первом круге в Париже без проблем обыграла испанку Кристину Букшу, отдав той всего четыре гейма. И пока что менее рейтинговая американка явно не тот игрок, который остановит Свёнтек, если, конечно же, та полностью избавилась от травмы.

Что касается Лю, кто-то считает, что она еще не раскрыла свой потенциал, но на самом деле ее физическая форма далека от хорошей. К тому же игра против лучшей теннисистки мира требует и психологической готовности, и с этим она тоже может не справиться.

Аналитики Olimpbet уверены, что пока сложно остановить Свёнтек, которая выступает в целом весьма стабильно, – П1 – 1.01, П2 – 17. Коэффициент на то, что польская теннисистка выиграет в два сета, – 1.13.

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