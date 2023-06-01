В Алматы 1,4 млн человек пользуются общественным транспортом

В транспортном холдинге ONAY посчитали, каким должен быть реальный тариф на проезд в общественном транспорте в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня в городе при наличной оплате стоимость проезда составляет 150 тенге. Но гораздо выгоднее оплачивать онлайн, тогда будет всего 80 тенге.

Как рассказал директор транспортного холдинга ONAY Садир Хамраев, стоимость проезда в общественном транспорте в Алматы не повышали с 2012 года. Из-за инфляции, роста цен на ГСМ расчетный тариф по городу уже далеко не 80 тенге, однако пока цены удается сдерживать за счет субсидий от государства.

"11 лет прошло, а тариф тот же, уже во многих регионах он поменялся. На сегодня расчетный тариф по городу уже достигает 425 тенге, но установить его невозможно, потому что слишком большой", – сказал Садир Хамраев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе должен быть баланс между ценой и качеством. Чтобы и стоимость проезда была адекватной, и люди хотели пользоваться общественным транспортом.

Фото: Zakon.kz

Сегодня в Алматы около 1,4 млн жителей передвигаются на общественном транспорте. Автобусный парк постоянно обновляется, однако все равно еще есть нехватка.



"На сегодняшний день мы ощущаем дефицит. Нам нужно дополнительно 800 автобусов. Перевозки идут, но мы хотим, чтобы людям было комфортно, чтобы автобусы были незаполненными и своевременно приезжали", – добавил он.

Ежедневно в Алматы на маршруты выезжает 2,5 тыс. автобусов. По его словам, к 2024 году предположительно в городе будет 3,5 тыс. автобусов. Поэтому сейчас ONAY формирует транспортный каркас и создает оптимальную маршрутную сеть.

Ранее стало известно, что в Алматы с 20 марта запустят новый автобусный маршрут, который будет курсировать по ул. Бригадная – ул. Сагадата Нурмағамбетова – ВОАД – разворот на пр. аль-Фараби/пр. Достык – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Макатаева – ул. Каирбекова/ул. Жибек жолы.