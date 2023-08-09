Стоимость проезда в общественном транспорте Алматы повысили на 20 тенге

Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили на заседании маслихата Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 9 августа, на заседании городского маслихата утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте. Как заявил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, стоимость проезда для большинства горожан повысится на 20 тенге. По словам Амрина, прежний тариф не меняли уже 11 лет.

"Текущий тариф не покрывает расходы перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в три раза дороже утвержденной. Акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге", – заявил Аскар Амрин.

Заместитель акима сослался на то, что за последние десять лет в других городах стоимость проезда в общественном транспорте неоднократно повышали. Сейчас, по его словам, в Алматы месячный абонемент на проезд стоит 7500 тенге, тогда как в Усть-Каменогорске – 9000 тенге. Аскар Амрин указал, что тариф на проезд следует пересматривать регулярно, исходя из текущих издержек перевозчиков. Стоимость бензина и газа за последние десять лет росла (она увеличилась вчетверо с 2012 года), но цены на проезд в автобусах оставались прежними. Субсидии, которые акимат платил перевозчикам, росли на 10-30% ежегодно в связи с инфляцией, подорожанием топлива и расходников.

Для большинства алматинцев проезд в общественном транспорте подорожает на 20 тенге.

"Сумма увеличится незначительно для тех, кто использует безналичный способ оплаты. По данным ТОО "Транспортный холдинг Алматы", из числа всех пассажиров около 97% оплачивают проезд картами "Онай", в том числе в приложении "Онай" с помощью QR-кода или SMS-сообщения. Всего же общественным транспортом пользуются до 1,4 млн человек в день", – говорится в сообщении пресс-службы акимата.

По утверждению Аскара Амрина, за счет применения новых тарифов (100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге наличными) субсидии перевозчикам снизят примерно на 10 млрд тенге уже в 2023 году. Освободившиеся средства он пообещал перенаправить на социально значимые проекты.

Соответствующее постановление акимат Алматы подготовил в начале июля.