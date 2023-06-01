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В Германии 15-летний футболист умер после драки на поле

Футбол Драка Смерть Фото: pixabay
Немецкие правоохранители сообщили, что 15-летний подросток из Берлина, который принимал участие в международном футбольном турнире, скончался в больнице после драки с 16-летним игроком из Франции, сообщает Zakon.kz.

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Трагический инцидент произошел в немецком городе Франкфурт после матча международного молодежного турнира, передает RMC. 15-летний футболист немецкой команды JFC Berlin подрался с одним из соперников и получил серьезные черепно-мозговые травмы, вследствие чего оказался на больничной койке. Спустя время молодой игрок от полученных травм скончался. Подозреваемым является 16-летний игрок французской команды "Метц". В настоящий момент его заключили под стражу, ведется расследование.


По данным полиции Франкфурта, после финального свистка произошла потасовка, которая переросла в групповую драку между игроками французской команды и местной дружиной. Пострадавший получил удар в область головы и упал. На месте происшествия ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Все обстоятельства драки еще расследуются.

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Куандык Шынасилов
Германия
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