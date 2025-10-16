Умер 19-летний казахстанский футболист
16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан Тенгри" Диас Толеу, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Казахстанской федерации футбола, юный игрок футбольного клуба "Хан Тенгри" выступал в первой лиге Казахстана.
"От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнерам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола. Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего", – опубликовано на официальной странице в социальных сетях Казахстанской федерации футбола.
Также в публикации сказано, что в ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.
"Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье", – добавили в КФФ.
Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур.
2 октября стало известно, что скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара тхэквондо.
