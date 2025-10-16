#АЭС в Казахстане
Спорт

Умер 19-летний казахстанский футболист

Диас Толеу умер во время игры Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/19-letnik-futbolist-xan-tengri-dias-toleu-umer-vo-vremia-igry, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 22:28 Фото: instagram/birinshiliga/
16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан Тенгри" Диас Толеу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Казахстанской федерации футбола, юный игрок футбольного клуба "Хан Тенгри" выступал в первой лиге Казахстана.

"От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнерам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола. Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего", – опубликовано на официальной странице в социальных сетях Казахстанской федерации футбола.

Также в публикации сказано, что в ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

"Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье", – добавили в КФФ.

Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур.

2 октября стало известно, что скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара тхэквондо.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
