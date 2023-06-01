"Дети – это смысл жизни": как проходит праздник в центральном парке столицы

В центральном парке Астаны идет празднование международного Дня защиты детей, сообщает Zakon.kz.

В центральном парке 1 июня особенно оживленно - идет празднование дня защиты детей. Столичный акимат совместно с районными организовал немало бесплатных развлечений. К празднику подключились и различные учебные заведения Астаны.

Фото: Zakon.kz

К примеру, столичный колледж менеджмента, бизнеса и образования подготовил для детишек мастер-класс причесок, аквагрим и написание портретов. Об этом рассказала руководитель профориентационной работы и карьерного роста Эльмира Барлыбаева.

Фото: Zakon.kz

"Мы сегодня представляем мастер-классы, профпробы для детей. Детям рисуем аквагрим, наносим рисунки на тело, анимашки. Также рисуем портреты. Это наши студенты все делают. Также девочки со специальности "парикмахерское искусство" показывают мастер-класс по плетению косичек. Это день, который ждут наши дети, чтобы повеселиться. Тем более сейчас они вышли на каникулы. Для них это очень интересно. И с родителями семейные прогулки. Такого масштаба мероприятия, считаю, всегда нужно организовывать. Потому что дети - это смысл жизни. Для них важно это внимание со стороны взрослых". Эльмира Барлыбаева

Фото: Zakon.kz

Если пройти ближе к Национальному теннисному центру, можно наткнуться на концерт, который организовала школа искусств №1. В интерактиве от артистов участвуют как дети, так и взрослые.

Фото: Zakon.kz

А чуть дальше можно увидеть пленэр, в котором также участвуют ученики школы. Преподаватель художественного отделения Даурен Бейсенбаев рассказал, что сегодня летнюю практику на природе приурочили к 1 июня.

Фото: Zakon.kz

"Школа искусств №1 полностью организовывает в нескольких местах. Есть театральное, художественное, вокально-инструментальное отделение. Рисовать могут любые желающие. В том числе будет конкурс рисунков на асфальте. Это международный праздник. Мы должны привлекать детей к творчеству, уделять им большое внимание, чтобы в свой праздник они показали свое творчество на бумаге и на сцене. Сплотились между собой, подружились. Это очень хороший праздник. Спасибо организаторам - акимату, управлению образования, которые пригласили и нас поучаствовать в организации". Даурен Бейсенбаев

Фото: Zakon.kz

В мероприятии участвуют даже медицинские колледжи, студенты и сотрудники которых выставили весьма интересные "реквизиты".

Фото: Zakon.kz

По информации руководителя отдела дополнительного образования и воспитательной работы акимата города Гульфары Сарамбетовой, в Астане организовали более 50 мероприятий на самых разных локациях.

"Сегодня с 10 утра начались в дошкольных организациях флешмобы с воздушными шарами, мыльными пузырями. Также параллельно на спортивных площадках города дети играли в футбол с привлечением наших знаменитых футболистов. И в 12 часов во всех парках города мы проводим массовые мероприятия. С районными акиматами совместно провели подготовку. Здесь участвуют и школы города, и колледжи, и наши дошкольные организации, и организации дополнительного образования. В столичном парке у нас шоу мыльных пузырей, мастер-классы, концертная программа с привлечением аниматоров, театралов. Нам помогли районные акиматы, предоставили площадку, помощь. Здесь у нас выставка картин, раздают выпечку". Гульфара Сарамбетова

Фото: Zakon.kz

По ее словам, взрослые хотели сделать все возможное, чтобы дети почувствовали праздник в этот день.

"Каждый ребенок ждет этого. Мы сделали все для детей, чтобы каждый ребенок мог почувствовать, что этот день его". Гульфара Сарамбетова

Женщина по имени Махаббат привела на праздник троих своих детей.

Фото: Zakon.kz

"Мы с 10 утра здесь. Очень нравится. Детки покатались на аттракционах. Сейчас портрет рисуем. Мне кажется, этот праздник очень важен. Каждый ребенок всегда ждет праздника. И когда для них есть свой отдельный, они его очень ждут. Утром встали, сказали, что поедем в парк, они очень обрадовались". Махаббат

Другая мама по имени Кенжегуль, делясь впечатлениями, отметила, как много людей пришли отпраздновать международный праздник.

"Нам нравится, людей много, много мероприятий. Организовали все интересно. У нас тут четверо детей. Всем нравится, веселятся, играют, прыгают. Для детей это самый радостный праздник, энергия у них выходит". Кенжегуль

Еще одна мама, Салтанат, отметила то, как интересно ее дети проводят сегодня досуг.

"Все очень круто, интересно. Рисовали только что съедобные печеньки. Пришли к девчатам, они нарисовали. Все для детей организовали, и погода благоволит". Салтанат

Фото: Zakon.kz

Ее сын, 11-летний Эмир, показал результаты дня на своей руке.

"Мне было классно, нарисовали татуировку моей любимой игры. Я рисовал печеньки и поел их. Мне очень нравится праздник. Дальше, наверное, пойду на аттракционы". Эмир

Фото: Zakon.kz

1 июня отмечается международный День защиты детей. Весь комплекс мероприятий, который пройдет в столице, можно посмотреть здесь.