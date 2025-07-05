Гигантский кот из пластика появился в центральном парке Астаны

В Центральном парке Астаны 5 июля появилась фигура большого кота, созданного из переработанного пластика, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате Астаны, арт-объект создали в рамках экоакции "Таза Қазақстан" на семейном фестивале "Мерекелік саябақ", приуроченном ко Дню города.

Также сообщается, что эко-кота собрали силами художников, волонтеров и гостей фестиваля. Каждый желающий мог принести пластик и приклеить его на хвост арт-объекта. Задача инсталляции – не только украсить городской парк, но и напомнить о важности переработки отходов и разумного отношения к природным ресурсам.

"Это не просто выставка, а целая модель устойчивого города, где каждый может стать частью перемен. Выставка и экоинициатива показали, что искусство и экология могут работать вместе, а жители хотят и готовы участвовать в преобразовании пространства через красоту, смысл и добрую энергию. Гости и жители города активно участвовали в наших мастер-классах, интересовались сортировкой отходами. В целом, можно сказать, что казахстанцы становятся более осознанными в вопросе экологии", – рассказала экотренер Мариям Касымова.

Ранее сообщалось, что в акимате Астаны рассказали о том, когда и где жители и гости города смогут посмотреть праздничный салют, который запустят в честь Дня столицы.

