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Генпрокуратура: В колонии пытали заключенных и записывали на камеру

В колонии ВКО выявили доказательства применения пыток Фото: Zakon.kz
Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии ВКО, сообщает Zakon.kz.

Они доказали, что сотрудник полиции давал указания другим осужденным применять пытки к провинившимся. Осужденных наказывали за "фиктивные" нарушения.

К примеру, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит, либо если он забыл имя и отчество сотрудников учреждения. Процесс пыток записывали на видеокамеру.

В феврале 2023 года по протесту генпрокурора Верховный суд отменил оправдательный приговор апелляционной инстанции.

Ранее, он был осужден за организацию систематических пыток и приговорен к трем с половиной годам.

"В ходе расследования специальными прокурорами Генпрокуратуры добыты бесспорные доказательства в том, что под руководством экс-полицейского в учреждении применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание", – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по предупреждению пыток и жестокого обращения. Работа по выявлению подобных фактов продолжается.

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