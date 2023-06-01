Что известно о работе современного центра стоматологии в Кокшетау

В административном центре Акмолинской области вот уже пятый год работает медицинский центр, открытый благодаря поддержке государства.

"Центр Эстетик" был презентован в марте 2018 года в арендуемом помещении, с целью предоставления таких медицинских услуг как детская и взрослая стоматология, терапия, гинекология, ультразвуковые исследования, аппаратная и инвазивная косметология.

На сегодняшний день в медицинском центре работает более 20 сотрудников, это доктора узкого и широкого профиля, а также средний медперсонал. В связи с высоким потоком пациентов и расширением перечня предоставляемых услуг руководитель объекта Асель Жантасова запланировала выкупить арендуемое помещение и дополнительно приобрести необходимое оборудование.



"В октябре 2019 года "Центр Эстетик" получило финансирование от Народного банка Казахстана по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в регионах с использованием гарантии фондом "Даму" в качестве частичного залогового обеспечения. Государственная поддержка позволила мне расширить услуги и работать в собственном помещении. Благодарю наше государство и "Фонд Даму" за колоссальную поддержку оказываемую среднему и малому предпринимательству", – говорит директор центра.

Сообщается, что в данном медицинском центре оказывается широкий спектр медуслуг по всем направлением, а особый упор делается на развитие стоматологии, в частности детской.

Как проинформировали в администрации центра, добавляются новые кабинеты в связи с большим потоком пациентов, обновили полностью оборудование, установили цифровую стоматологию и ЗD рентген. Как комплексная стоматология центр работает более 4-х лет, оказывает весь спектр стоматологических услуг, трудятся такие специалисты как стоматолог терапевт, стоматолог ортопед – имплантолог, стоматолог хирург – дантист.

Стоит отметить, что Асель Жантасова в будущем планирует открывать филиалы медицинского центра в регионах Акмолинской области. По ее мнению, региональное здравоохранение нужно развивать. Таким образом у жителей районов области появится возможность пользоваться услугами квалифицированных специалистов.