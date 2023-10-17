Крупные социальные объекты появятся в Кокшетау

В административном центре Акмолинской области благодаря инвестициям построили 7 крупных проектов. Об этом сообщили в акимате города Кокшетау.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию крытая ледовая арена для хоккея с шайбой, торговый дом "МИРАС", где создано 4 новых рабочих мест, так же, построен новый сервисный центр, презентована база отдыха с конно-развлекательным комплексом "Жемчужина Кокшетау".

"В ближайшее время ожидается открытие производственного комплекса полного цикла по производству макарон. В динамично развивающемся микрорайоне Сарыарка распахнет свои двери торгово-развлекательный центр, открытие предварительно в ноябре текущего года. К тому же, в декабре представят весовую площадку многофункционального выставочного комплекса сельскохозяйственной техники и складских помещений". Аким города Кокшетау Бауыржан Гайса

Далее, спикер сообщил, что 2 проекта ожидают получение актов ввода, это строительство второй очереди индустриально-технологического парка и возведение административно-бытового комплекса. К тому же, стало известно, что до конца текущего года планируют ввести еще 5 проектов.

"В Кокшетау откроется дворец студентов со спортивным комплексом для проведения соревнований международного уровня, на сегодняшний день ведутся внутренние отделочные работы спортивного комплекса. ЧК "Kazrost Engineering ltd" – идет строительство дилерского центра, ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года. В ноябре завершится реконструкция торгового центра "Орталық базар". Также идет реконструкция торгового дома "Бакалея". ТОО "СФ Намыс" завершается строительство склада готовой продукции, ведутся строительно-монтажные работы". Бауыржан Гайса

Как сообщили в акимате, ряд социально важных объектов будут презентовано в Кокшетау в ближайшие несколько лет. Это строительство таких объектов как завод по производству крупы, комплекс по переработке бобовых и зерновых культур, общежитие для студентов и магистрантов на 500 мест, расширение производства сельскохозяйственной техники, строительство асфальтового завода и завода по выпуску мелкосортового проката арматуры.

Планируется создание предприятия по производству и техническому сервису тракторов Deutz Fahr, строительство маслоэкстракционного завода мощностью 1000 тонн в сутки, так же, завода по переработке чечевицы в поселке Станционный.

Презентуют комплекс по ремонту, техническому обслуживанию катеров и лодок, построят торгово-развлекательный центр и туристическую зону отдыха. Одним из крупным проектов является строительство и эксплуатация многопрофильной больницы в городе Кокшетау, в микрорайоне Сары-Арка.

Сообщается, что на 2024-2026 годы планируют реализовать 14 проектов.

Алма Байгужина