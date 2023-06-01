Все лучшее – детям: как в Казахстане отмечают 1 июня

Первое июня – Международный день защиты детей. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Корреспонденты Zakon.kz рассказывают, как отмечают этот день в разных регионах страны и о чем мечтают маленькие казахстанцы.

Все начинается с истории

Международный день защиты детей был учрежден еще в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Тогда эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций, объявив защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Впервые Международный день защиты детей начали отмечать в 1950 году. Цель праздника – привлечение внимания к положению детей всего мира.

Стоит отметить, что во многих странах в этот день проводятся дискуссии, конференции, посвященные защите прав детей. Кроме того, показывают новые детские фильмы, телепередачи, а в городах устраивают праздничные концерты и фестивали.

Фантазируйте и мечтайте

В Алматы уже давно стало традицией на 1 июня проводить детские песенные и танцевальные конкурсы. Праздничные мероприятия сегодня одновременно стартовали в пяти точках города. Но самый масштабный запланировали в сквере "Северный", что в самом центре города. Здесь прошел фестиваль "Aлматы БАЛАFEST-2023".

Фото: Zakon.kz

Сегодня же в парке состоялось торжественное награждение победителей и призеров традиционного детского фестиваля. Власти Алматы говорят, что цель мероприятия – развитие и поддержка творческих, интеллектуальных способностей детей, приобщение их к активному досугу и спорту, поиск и выявление новых талантов, создание праздничной атмосферы в городе.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В фестивале приняли участие школьники, которые выиграли призовые места на конкурсах по 7 направлениям: "Жұлдызды сәт" (Музыкальное творчество и хореография); "Open Air Спорт" (Спорт и здоровый образ жизни); "Бояулар құпиясы" (Изобразительное искусство); Хакатон – IT Universe (IT, дроны и робототехника); "Өнерлі бала" (Декоративно-прикладное искусство); "Кітап – білім бұлағы" (Литературное чтение) и "Жасыл Алматы" (Экология и окружающая среда).

Школьный этап конкурсов охватил более 250 000 детей, районный – 35 000 участников. Уже в городском этапе приняли участие 3600 учащихся, из них победителями стали более 1200 детей. В конкурсах участвовали ученики 1-11-х классов образовательных учреждений.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Организаторы отметили, что фестиваль объединил школьников, родителей и педагогов города, а также предоставил возможность для демонстрации и проявления способностей каждого ребенка. Для детей Алматы была организована специальная фотозона, где каждый желающий смог запечатлеть себя в компании с известными художниками, спортсменами, ремесленниками и артистами.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Уже после на главной площадке состоялось чествование 60 золотых медалистов международных, республиканских олимпиад и конкурсов, благодаря которым сборная команда города Алматы на протяжении 18 лет подряд подтверждает звание "Лучшей олимпийской команды РК".

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что первый фестиваль "Aлматы БАЛАFEST" прошел с участием главы государства в 2022 году в рамках Года детей. С того времени было решено проводить подобные фестивали ежегодно.



Для юных костанайцев устроили активные игры и конкурсы

В Костанае 1 июня началось с торжественных линеек в честь последнего звонка в школах, сразу после которых многие школьники, в том числе и выпускники с яркими лентами, отправились в центр города, где уже вовсю шла праздничная программа.

В 11 часов на сцене в Сити-центре сначала победителей международных конкурсов и олимпиад "Ты лучший" наградили денежными сертификатами, а затем участников трех команд-победителей областного конкурса "Школа глазами детей" – сертификатами по 3 млн тенге каждый на осуществление своего проекта.

Фото: Zakon.kz

В это же время, но уже на площади перед областным акиматом, начался фестиваль детского рисунка "Я вижу мир". Его участники разрисовали брусчатку яркими мелками. Кто-то рисовал "Байтерек", кто-то – флаг Казахстана, а кто-то – милые смайлики и поле цветов.

Фото: Zakon.kz

Рядом заводными мелодиями поднимал творческое настроение детей и взрослых муниципальный оркестр под руководством Алексея Губенко.

Тут же расположились и будущие художники – ученики художественной школы Костаная. У ребят проходил плэнер, и каждый желающий мог посмотреть, как юные таланты создают свои картины.

Фото: Zakon.kz

В нескольких палатках проходили выставки работ школы технического творчества, кружков судомоделирования и робототехники. Сами ребята рассказывали и показывали костанайцам, как собираются модели. С большим интересом смотрели и слушали их не только папы с мальчишками, но и девчонки. Рядом с моделями техники расположились и творческие мастерские для девочек, где они делали поделки-оригами.

А самые активные ребята из разных школ, организовав свои команды с веселыми морскими названиями, отправились в Школу детского творчества для участия в игре-путешествии "Пираты Карибского моря". Вокруг здания школы участников ждали несколько локаций, где необходимо было пройти увлекательные задания. В танцевальной бухте – зажигательно станцевать, в спортивной секции – быстрее всех добежать до места, собрав как можно больше сокровищ. А на импровизированной корме – передвинуть буйки по канату. Юные моряки старались, смеялись и подбадривали друг друга.

В это время на сцене в Сити-центре выступали дети из различных творческих студий и ансамблей города. Они пели о лете, счастливом детстве и семье. А в 18 часов на площади перед областным акиматом костанайцев еще ждут показательные выступления юных спортсменов и спортивные состязания.

Решила сделать праздник для детей "Дворик детства" и одна из областных газет. Журналисты организовали для современных ребят путешествие в детство их родителей с выставкой советских игрушек, просмотром диафильмов, фокусами и веселыми играми, в которые когда-то играли их родители. Девчонки вместе с бабушками весело играли в классики, и даже мальчишки пробовали свои силы в прыжках через резинку и получали маленькие призы.

В Караганде празднуют сразу в двух парках

В Караганде День защиты детей начали отмечать прямо с утра. Праздничная программа проходит в двух парках: Центральном парке и в парке в Майкудуке.

В Центральном парке для маленьких жителей Караганды подготовили разнообразные развлечения. В 11 часов прошел показ моды казахской национальной одежды. Наряды показывали как взрослые модели, так и самые маленькие.

Фото: Zakon.kz

Модные дефиле чередовались с конкурсами для детей. Затем для юных карагандинцев и их родителей выступил ансамбль домбристов из музыкальной школы-студии "Каракат".

Танцевальные и вокальные номера показали участники коллективов "Очаровашки", "IittliBIG" и вокальной студии "UNISON".

Также в обоих парках проходил конкурс детских рисунков мелом на асфальте и АРТ-сушка детских рисунков.

А вот бесплатных каруселей для детворы в этом году в парке не было. После скандальной потасовки двух женщин, пытавшихся одновременно усадить детей на аттракцион в 2021 году, второй год подряд управление парками больше не проводит эту акцию. Бесплатно могут покататься только дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей. Им билеты на карусели раздавали заранее.

Фото: Zakon.kz

Также в это время перед ДК "Горняков" шел парад детских колясок. Карагандинцы очень постарались. Коляски были оформлены в виде расколовшегося яйца, патрульной машины, юрты на колесах, яйца-Kinder, теплохода, цветка, а в одной из колясок сидел принц.

Так как День защиты детей совпал с последним звонком, в карагандинских школах для выпускников также подготовили праздничное представление в ДК горняков.

В Шымкенте праздничная атмосфера царит с раннего утра

Особое внимание сегодня детям уделили в Шымкентском зоопарке. Здесь подготовили поздравительную программу для ребят, которые 1 июня могут приходить в гости к животным абсолютно бесплатно. Кроме того, маленьких виновников торжества угостят десертом и покажут развлекательную программу. Сегодня представители зоопарка планируют бесплатно раздать 2000 порций мороженого и 300 воздушных шариков. Маленьким посетителям также подарят кепки с логотипом зоопарка. Всего головных уборов заготовлено 300 штук.

Помимо этого, по данным акимата, в Шымкенте проходит творческий фестиваль BalaShym. Дети показали на сцене свои способности по разным направлениям: в эстрадном вокале, хореографии и живописном. Талантливых малышек поздравил аким Шымкента Мурат Айтенов и выступил с речью. На этом праздник не закончился. Для деток выступили артисты городского театра кукол и юного зрителя.

Также сегодня в Шымкенте для детей открыли знаменитый бассейн "Спартак". Спортивный объект с 56-летней историей пустовал три года.

Фото пресс-службы акимата города Шымкент

Теперь здесь дети могут заниматься плаванием и готовиться к международным турнирам. После церемонии открытия обновленного спорткомплекса прошел республиканский юношеский турнир. Юные спортсмены со всей страны первыми получили возможность поплавать в новом бассейне.