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1 июня – День защиты детей: какие мероприятия пройдут в Алматы в честь праздника

мероприятия на день защиты детей, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:51 Фото: pixabay
Международный день защиты детей отмечают в Казахстане ежегодно 1 июня. Какой праздник устроят в субботу маленьким алматинцам, сообщили Zakon.kz в пресс-службе акимата.

В городской администрации рассказали, что в мегаполисе мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, начнутся уже 30 мая.

В городских библиотеках пройдут конкурсы детского рисунка и книжные выставки:

  • 30 мая в 10:00 в библиотеке №6 состоится конкурс рисунков "Детский смех украшает мир";
  • в Казгосцирке 31 мая в 12:00 пройдет благотворительное представление. Дети с особыми потребностями увидят Международную цирковую программу московских клоунов "Без носков";
  • в Государственном театре кукол 31 мая в 11:00 будет показан спектакль "Кот в сапогах", премьера которого состоялась в этом году, а затем юные зрители могут посмотреть постановку "Теремок" – в 14:30 на казахском языке и в 16:00 на русском.

Непосредственно 1 июня – в День защиты детей – в разных уголках мегаполиса пройдут праздничные программы:

  • в Центральном парке культуры и отдыха в 11.00 состоится главный концерт.

На сцене выступят звезды казахстанской эстрады, а также детские вокальные и танцевальные коллективы;

  • в Доме-музее им. Д.А. Кунаева в 11:00 и в 15:00 будет проходить квест-игра параллельно с экскурсией на тему "Мой музей";
  •   в Мемориальном музее Н. Тлендиева в 12:00 пройдет открытый урок на тему "Путешествие в страну детства".

В Государственном театре кукол 1 июня в 17:00 пройдет праздничная развлекательная программа "Бақытты балалық шақ", после которой состоится благотворительный показ спектакля "Куклы шоу".

Завершится день церемонией награждения участников детского конкурса сочинений "Бала шақтан болашаққа", посвященного 100-летнему юбилею детского писателя Бердибека Сокпакбаева.

Помимо этого, в День защиты детей праздничные мероприятия пройдут в некоторых районах города:

- в Алатауском районе в 11:00 состоится экскурсия для детей в мультимедийный центр традиционной музыки, расположенный по адресу: мкр. Нуркент, 5/11;

- в Ауэзовском районе в 11:00 в парке отдыха Family Park пройдет праздничный концерт, а также спортивные игры и творческие активности;

- в Алмалинском районе с 11:00 до 16:00 в парке Махатма Ганди будет организована концертная программа с участием лауреатов международных конкурсов и фестивалей и ансамблей творческих организаций района;

- в Жетысуском районе в 10:00 в парке Гульдер состоится праздничный концерт с участниками программы Damu Bala, а также выставка, различные мастер-классы и турнир по шахматам;

- в Медеуском районе в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха, а также в 11:00 в мкр. Алатау пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов района;

- в Наурызбайском районе в 18:00 на территории амфитеатра по адресу: Шугыла, 347 будет организована концертная программа, ярмарка поделок и выставка рисунков;

- в Турксибском районе в 10:00 в парке им. С. Сейфуллина состоится концертная программа с участием художественных коллективов и ансамблей, также для детей будут организованы различные квесты, творческие мастер-классы и спортивные игры.

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