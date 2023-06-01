Театр имени Сац в Алматы показал благотворительный спектакль

1 июня Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац поздравил юных алматинцев с Международным детским днем.

Свои поздравления в честь праздника юным зрителям адресовали председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева и заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев.

Фото: пресс-служба Театра им. Наталии Сац

Отмечено, что в легендарном детском театре состоялся показ спектакля по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка". В этот день в рамках благотворительной акции по традиции были приглашены ребята из малообеспеченных и многодетных семей, ОФ "Добровольное Общество Милосердие", учащиеся специальной школы-интерната №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, Казахстанского общества слепых, ОФ "Кен Журек" и Центра социальных инклюзивных программ.

В фойе театра по инициативе известной французской компании L'OCCITANE EN PROVENCE состоялась эксклюзивная выставка изделий из переработанного пластика. Эта компания, придерживаясь принципов актуальной сегодня "зеленой" экономики, не на словах вносит вклад в сохранение окружающей среды – она объявила конкурс по вторичному использованию пластиковой упаковки. В нем алматинцы участвовали целыми семьями, и 1 июня в Театре имени Наталии Сац состоялось награждение победителей.

Фото: пресс-служба Театра им. Наталии Сац

Артисты легендарного театра провели в историческом фойе – конкурсы, викторины, мастер-классы.

Фото: пресс-служба Театра им. Наталии Сац

Также всех маленьких посетителей театра угостили мороженым.

Фото: пресс-служба Театра им. Наталии Сац

Кроме того, был проведен розыгрыш. Победителям вручили бесплатные билеты в кинотеатр, детские сеансы можно будет посетить в течение всех летних каникул.

В преддверии праздника Детская театральная студия SatsComUnity представила сразу три премьеры – спектакли "Неправильная история" режиссера Фатимы Сагимбековой, "Маленький Мук" режиссера Ирины Арнаутовой и "Приключение любопытного слоненка" режиссера Евгения Дубовика. Все их можно будет посмотреть на страницах театра и детской театральной студии в соцсетях.

Юных алматинцев поздравили с праздником депутаты маслихата Алматы Карашаш Джузеева и Андрей Шин, а также уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин.