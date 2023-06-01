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С особой заботой: в Астане отпраздновали День защиты детей

Акимат, Астана, День защиты детей Фото: Zakon.kz
В необычном формате отпраздновали День защиты детей в Астане. Здесь в сквере "Дружбы" для детей с особыми потребностями и их родителей провели спортивно-развлекательное мероприятие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В сквере "Дружбы" с утра уже было многолюдно, несмотря на жару. Мамы и папы с детьми, их бабушки и дедушки пришли сюда, чтобы отпраздновать День защиты детей.

Астана, День защиты детей, акимат

Фото: Zakon.kz

Мероприятие организовано акиматом города, а также руководством столичного района "Алматы".

Сюда пришли подопечные ОФ "Бакытты шанырак". Данная организация охватывает 1700 детей с особыми потребностями.

Акимат, Астана, День защиты детей

Фото: Zakon.kz

Со знаменательной датой поздравил их заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов.

Акимат, Астана, День защиты детей

Фото: Zakon.kz

"Сегодня праздник - День защиты детей. Глава государства лично поздравил все семьи страны с этим знаменательным праздником. Вы знаете, что президент уделяет особое внимание поддержке детей, особенно по качественному образованию, охвату дошкольным образованием. С этого года в школах Казахстана по поручению президента порядка 1,5 млн учащихся с 1 по 4 классы будут охвачены бесплатным питанием в школах. Каждый год порядка 500 тыс. детей из числа социально-уязвимых семьей обеспечиваются школьными принадлежностями и формой за счет государства. Также уделяется большое внимание инклюзивному образованию", - сказал Алтай Кульгинов.

По его словам, сегодня охватываются психолого-педагогическим образованием 97% детей, которые нуждаются в особой поддержке.

"188 тыс. детей сейчас нуждаются в особо заботе государства. Мы усилим и дальше продолжим эту работу", - заверил он.

К слову, организаторы выбрали необычный формат празднования: детей развлекали в специально отведенной зоне аниматоры, кстати из числа активных мам-подопечных ОФ "Бакытты отбасы".

Акимат, Астана, День защиты детей

Фото: Zakon.kz

Те же, кто не хотел бегать и прыгать, могли спокойно посидеть под навесом и порисовать.

Акимат, Астана, День защиты детей

Фото: Zakon.kz

В это же время для взрослых развернули отдельную развлекательную программу, в том числе спартакиаду. Мамы и папы оценили по достоинству такую возможность отдохнуть. 

Акимат, Астана, День защиты детей

Фото: Zakon.kz

"Наша семья входит в фонд "Бакытты отбасы. Я рада, что Бахыт Султанова создала такой фонд и устраивает такие мероприятия, потому что это очень важно, чтобы семьи, воспитывающие особых детей, чтобы не только этот ребенок, но и вся семья была в реабилитации. Такие мероприятия дают почувствовать, что человек не один, что есть поддержка", – сказала мама особенного ребенка Гульмира Шопанова.    

По ее словам, зачастую мамы детей с особыми потребностями 24/7 находятся с ребенком и иногда им важно, чтобы мама отдохнула отдельно от него.

Акимат, Астана, День защиты детей

Фото: Zakon.kz

"Ресурсное состояние мамы - это очень важно. Если мама уставшая, постоянно с ребенком, от этого никому не будет хорошо. Иногда маме нужно отдыхать, чтобы восстановиться, и быть в ресурсе", - говорит она.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня с 1950 года. Праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

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