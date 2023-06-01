Елена Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
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1 июня четвертая ракетка мира Елена Рыбакина без особых проблем расправилась с Линдой Носковой, которая занимает 50-е место в мировом женском рейтинге. Данный поединок в рамках второго круга изначально проходил под диктовку нашей теннисистки. Сделав два брейка в стартовом сете, 4-я ракетка мира завершила его в свою пользу за 46 минут со счетом 6:3.
Во второй партии Рыбакиной пришлось немного потрудиться, так как чешская соперница никак не хотела сдаваться. А в седьмом гейме Линда заставила понервничать казахстанку, чуть не взяв ее подачу. Однако фортуна была на стороне Елены, которая выиграла данный гейм, вскоре партию – 6:3, а с ней и матч.
Фото: Instagram/lenarybakina
Теперь в третьем раунде "Ролан Гаррос-2023" Рыбакина встретится с испанкой Cара Соррибес Тормо, которая располагается на 132-й строчке рейтинга WTA.
За выход в третий круг французского первенства Елена Рыбакина заработала 142 000 евро (67 802 160 тенге) призовых денег.