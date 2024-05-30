"Ролан Гаррос – 2024": Елена Рыбакина вышла в третий круг

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции. Четвертая ракетка мира уверенно обыграла Аранчу Рус (50 WTA, Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина праздновала победу со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

За это время Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила всего одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

В третьем круге Елена Рыбакина встретится с Элисе Мертенс (Бельгия) или Петрой Мартич (Хорватия).



Ранее в стартовой игре "Ролан Гаррос" первая ракетка страны одержала победу над бельгийской спортсменкой Гретье Миннен (85 WTA) со счетом 6:2, 6:3.



