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"Ролан Гаррос – 2024": Елена Рыбакина вышла в третий круг
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч второго круга на Открытом чемпионате Франции. Четвертая ракетка мира уверенно обыграла Аранчу Рус (50 WTA, Нидерланды), сообщает Zakon.kz.
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Елена Рыбакина праздновала победу со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
За это время Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила всего одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.
В третьем круге Елена Рыбакина встретится с Элисе Мертенс (Бельгия) или Петрой Мартич (Хорватия).
Ранее в стартовой игре "Ролан Гаррос" первая ракетка страны одержала победу над бельгийской спортсменкой Гретье Миннен (85 WTA) со счетом 6:2, 6:3.
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