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Аким СКО встретился с особенными детьми

Аким СКО встретился с особенными детьми Фото: пресс-служба акимата СКО
1 июня аким Северо-Казахстанской области посетил детский центр социального обслуживания "Арман". Об этом Айдарбек Сапаров написал на своей странице в соцсетях.
Он отметил, что в центре получают помощь и заботу 12 ребятишек с разных районов области.

По его словам, в центре есть все условия для комфортного пребывания ребят, создан благоприятный эмоциональный климат. Реабилитационные услуги включают в себя медицинский массаж, лечебная физкультура, занятия с логопедом и психологом.

Аким СКО встретился с особенными детьми

Фото: пресс-служба акима СКО


Дети занимаются творчеством и вокалом, проявляют себя в спорте.

"Для детского центра "Арман" в скором времени приобретем специальный автобус с подъемным механизмом", - сказал аким области.

Аким СКО встретился с особенными детьми

Фото: пресс-служба акимата СКО


В заключении он добавил, что в области и дальше будут поддерживать детей с особыми потребностями и создавать для них качественную инклюзивную среду.

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