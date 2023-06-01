Аким СКО встретился с особенными детьми
Фото: пресс-служба акимата СКО
1 июня аким Северо-Казахстанской области посетил детский центр социального обслуживания "Арман". Об этом Айдарбек Сапаров написал на своей странице в соцсетях.
Он отметил, что в центре получают помощь и заботу 12 ребятишек с разных районов области.
По его словам, в центре есть все условия для комфортного пребывания ребят, создан благоприятный эмоциональный климат. Реабилитационные услуги включают в себя медицинский массаж, лечебная физкультура, занятия с логопедом и психологом.
Фото: пресс-служба акима СКО
Дети занимаются творчеством и вокалом, проявляют себя в спорте.
"Для детского центра "Арман" в скором времени приобретем специальный автобус с подъемным механизмом", - сказал аким области.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В заключении он добавил, что в области и дальше будут поддерживать детей с особыми потребностями и создавать для них качественную инклюзивную среду.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ