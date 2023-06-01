Казахстан и Ливан планируют установить безвизовый режим

МИД РК одготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Ливанской Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов", сообщает Zakon.kz.

Положения cоглашения распространяются на следующие виды паспортов:

для граждан Казахстана:

дипломатический паспорт;

служебный паспорт.

для граждан Ливана:

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

специальный паспорт.

Предусматривается, что владельцы действительных дипломатических, служебных и специальных паспортов вправе многократно въезжать/выезжать, следовать транзитом и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком до 30 календарных дней в течении каждого периода 180 календарных дней с даты первого "въезда".

При этом каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на территории своего государства граждан государства другой стороны, чье присутствие считается нежелательным.

Как отмечают в МИДе, подписание соглашения даст возможность укреплению отношений между Казахстаном и Ливаном, установлению упрощенного безвизового порядка и облегчая процедуру поездок граждан двух стран.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июня.