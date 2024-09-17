Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан договаривается с Руандой о безвизовом режиме

Казахстан договаривается в Руандой о безвизовом режиме, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:32 Фото: wikipedia
Правительство приняло постановление от 12 сентября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством Руанды об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Руанды об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов", - говорится в документе.  

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, вправе многократно въезжать, следовать транзитом и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком, не превышающим суммарно 30 календарных дней в течение 180 календарных дней с даты первого въезда.

При этом находящиеся в служебной командировке на территории государства другой стороны в качестве сотрудников дипломатического представительства или консульского учреждения, включая членов их семей, владеющих действительными дипломатическими и служебными паспортами, могут въезжать на территорию государства другой стороны и выезжать из нее без виз, однако должны подать заявление на получение вида на жительство по прибытии на территорию государства другой стороны.

Срок действия дипломатических и служебных паспортов граждан государств каждой из сторон должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Руанда – располагается в центре Африки, к югу от Сахары, не имеет выхода к морю. Страна с гористым рельефом. В знаменитом национальном парке Вирунга, на территории которого расположено пять поросших лесом вулканов, в том числе Карисимби высотой 4507 метров, обитают горные гориллы и золотые мартышки. В вековых горных тропических лесах национального парка Ньюнгве на юго-западе страны можно встретить шимпанзе и других приматов. 

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана одобрило соглашение с Сьерра-Леоне об освобождении от визовых требований.

Читайте также

В резервате &quot;Ертіс орманы&quot; запретили рубить деревья до 1 января 2029 года
В резервате "Ертіс орманы" запретили рубить лес до 1 января 2029 года
Студенты, студент, университет, вуз, выпускники, абитуриенты, выпускник, абитуриент, высшее учебное заведение, аудитория
Информационные ресурсы вузов синхронизируют с государственными базами
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
Как получить жилищный сертификат в виде соцпомощи: обновлены правила
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан 2024 год Туризм Руанда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: