Казахстан договаривается с Руандой о безвизовом режиме

Правительство приняло постановление от 12 сентября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством Руанды об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Руанды об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов", - говорится в документе.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, вправе многократно въезжать, следовать транзитом и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком, не превышающим суммарно 30 календарных дней в течение 180 календарных дней с даты первого въезда.

При этом находящиеся в служебной командировке на территории государства другой стороны в качестве сотрудников дипломатического представительства или консульского учреждения, включая членов их семей, владеющих действительными дипломатическими и служебными паспортами, могут въезжать на территорию государства другой стороны и выезжать из нее без виз, однако должны подать заявление на получение вида на жительство по прибытии на территорию государства другой стороны.



Срок действия дипломатических и служебных паспортов граждан государств каждой из сторон должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.



Постановление вводится в действие со дня подписания.

Руанда – располагается в центре Африки, к югу от Сахары, не имеет выхода к морю. Страна с гористым рельефом. В знаменитом национальном парке Вирунга, на территории которого расположено пять поросших лесом вулканов, в том числе Карисимби высотой 4507 метров, обитают горные гориллы и золотые мартышки. В вековых горных тропических лесах национального парка Ньюнгве на юго-западе страны можно встретить шимпанзе и других приматов.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана одобрило соглашение с Сьерра-Леоне об освобождении от визовых требований.