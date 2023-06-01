Аким Конаева анонсировал кардинальные изменения в городе

В Конаеве отпраздновали День защиты. Администрация города постаралась сделать праздник максимально ярким и запоминающимся. Кроме того, Нурлан Куматаев рассказал о предстоящих изменениях в городе.

1 июня в этом году стало по-настоящему долгожданным праздником. Завершился учебный год, наступило лето и настали каникулы.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

На центральной площади города разместились игровые зоны с батутами, точки торговли и детских развлечений. Дети рисовали на асфальте солнце, цветы, радугу, а на сцене и перед ней прошла концертная программа и яркий флешмоб с участием самих детей.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Но главным событием сегодняшнего дня, безусловно, стало открытие крупнейшего в Казахстане скейт-парка. Право символичного перерезания красной ленточки предоставили детям-непосредственным виновникам торжества.

"Главным подарком для детей города станет сегодняшнее открытие скейт-парка. Это не просто скейт-площадка, это полноценный комплекс, созданный с учетом интересов жителей разного возраста: здесь есть детская площадка, место для прогулок и отдыха представителей старшего поколения, воркаут для спортивных занятий. Но, безусловно, центром внимания будут элементы для скейтеров и самокатеров". Заместитель акима Рустам Исатаев

Аким города Нурлан Куматаев отметил, что в городе большое количество подростков не просто увлекаются, но хотят профессионально заниматься спортом.

"И если раньше они уезжали, например, в Алматы, чтобы покататься, то теперь, я думаю, все будут приезжать к нам. Кроме этого, мы реконструируем сам главный парк и парк Победы. Работы ведутся масштабные, но и результаты будут впечатляющие. То же самое можно будет сказать и по завершении работ по реконструкции побережья: здесь будут детские площадки, пирсы, амфитеатры, в том числе и на воде. Словом, будут кардинальные изменения". Нурлан Куматаев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Общая площадь скейт-парка составляет 9400м2, а площадь самой площадки – 2000 м2. Проект предусматривает объединение пространства площади и сквера, не усиливая при этом обособленность парка. Для этого при строительстве использованы элементы, созвучные с уже используемыми в городе при благоустроительных работах. При этом территория парка зонирована, в зависимости от интересов посетителей: кроме скейт-площадки здесь есть вело и пешеходная дорожка, амфитеатр, сцена-подиум, предусмотрены зоны для отдыха и прогулок, а также ворк-аут площадки для спортивных занятий и детские игровые комплексы.

Социально-значимым событием сегодняшнего дня стало открытие Центра дневного пребывания для адаптации, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями от 1,5 до 18 лет. Совершенно бесплатно, с обеспечением подвоза и 4-разового питания, здесь могут получать услуги дети с проблемами опорно-двигательного аппарата и психо-неврологическими заболеваниями по показаниям и предписанию врачей (по индивидуальному плану реабилитации). Здесь работают дефектологи, логопеды, детские психологи, массажисты предусмотрены музыкальные занятия и трудотерапии, а также лечебная физкультура. Кроме того, дети будут находиться под наблюдением узких специалистов.

Традиционно первый летний день открывает купальный сезон на Капшагайском водохранилище. Вот и сегодня сотрудниками ОЧС на центральном городском пляже была проведена демонстрация работы спасателей и пожарных. Главными зрителями были дети – ведь с наступлением летних каникул особого внимания заслуживает вопрос соблюдения правил безопасности при отдыхе на воде.

Спасатели показали какие меры необходимо предпринимать до прибытия скорой помощи в случае, если случилась беда на воде. Также были продемонстрированы инструменты, применяемые работе, и различные виды обмундирования. Для закрепления информации детям были розданы памятки и брошюры. Апофеозом встречи стал дождь из пожарного шланга, который не только не разогнал ребят, а напротив был принят с большим восторгом.