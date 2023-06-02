Морские порты Казахстана готовятся стать частью новой системы евроазиатской логистики

Развитие транспортного сектора республики и расширение сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, Закавказья, Турции и Европы вкупе с новыми геополитическими реалиями предоставляют Казахстану возможность стать ключевым игроком на рынке контейнерных перевозок между Азией и Европой.

При этом глобальные тенденции развития торговли и выстраиваемая сеть транспортной взаимосвязанности в Евроазиатском регионе требуют от Казахстана совершенствования и формирования единой системы торговых и индустриальных хабов на границах.



На сегодняшний день одними из звеньев разветвленной сети казахстанских мультимодальных перевозок являются морские инфраструктурные мощности портов Актау и Курык, предоставляющие отечественным и иностранным грузоотправителям выход на мировые торговые рынки.

Располагаясь в точке пересечения нескольких международных транспортных маршрутов, морские порты Казахстана выполняют важную функцию в вопросе реализации транспортно-транзитного потенциала страны, обеспечивая круглогодичную перевозку всех видов грузов с Востока на Запад, с Севера на Юг и в обратном направлении.

Между тем кратное увеличение контейнерного грузопотока на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), отмечаемое с апреля прошлого года, выявило ряд инфраструктурных и регуляторных ограничений как в казахстанском, так и транскавказском сегментах ТМТМ. Это и низкий уровень цифровизации, и недостаточная адаптированность транспортной инфраструктуры к изменяющейся структуре грузопотока.

Поэтому сегодня ведутся работы по формированию инфраструктурной и институциональной основ для устранения сдерживающих факторов и выстраивания клиентоориентированного сервиса.

Для укрепления транзитного потенциала страны и с учетом текущей геополитической ситуации Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработана Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года", охватывающая вопросы развития всех видов транспорта и логистики.

Реализация первоочередных инвестиционных проектов в отрасли водного транспорта будет направлена на повышение пропускной способности ТМТМ, давая возможность для переориентации грузопотоков с альтернативных транзитных маршрутов на казахстанский сегмент ТМТМ.

К 2030 году потенциал ТМТМ оценивается до 20 млн тонн грузов в год (в 10 раз к текущему уровню), в том числе включая контейнерные перевозки до 2 млн ДФЭ, что потребует соответствующего развития портовой инфраструктуры для потенциальной переориентации на данный коридор от 3% до 20% ежегодного объема транзитных грузов, следующих по направлению Восток – Запад через альтернативные транзитные маршруты.

Для этих целей в порту Актау уже инициирована реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов направленных на расширение пропускной способности порта и в числе первых, проект создания контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны "Морской порт Актау", который улучшит транспортную связанность на маршруте ТМТМ.

Кроме этого, обновляется перегрузочный парк, и в 3 квартале 2024 года в порт будет поставлен один из трех запланированных кранов, а в последующем за счет средств ЕБРР будет профинансировано приобретение дополнительных кранов, ричстакеров и терминальных тягачей.

Интеграция морских портов Актау и Курык в мультимодальные логистические цепочки также будет осуществляться через активное развитие цифровизации и автоматизации перевозочного процесса в морских портах с объединением с прикаспийскими портами.

При этом межгосударственная координация перевозок проводится уже сегодня в рамках исполнения Дорожных карт по синхронному устранению "узких" мест и развитию ТМТМ по территориям Казахстана, Азербайджана, Турции и Грузии на 2022-2027 гг., где транспортными ведомствами предусмотрены практические шаги более полного раскрытия транзитно-транспортного потенциала всего Каспийского региона.

Значительно ускорить процесс прохождения процедур и повысить эффективность перевозок также позволит цифровизация контрольно-надзорных функций государственных органов с созданием системы электронного документооборота в морских пунктах пропуска по принципу "единого окна".

А для снижения числа аварийных случаев на морском транспорте будет внедрена система управления движением судов в порту Актау с последующим ее объединением с аналогичными системами портов Курык и Баутино.

Ожидается, что меры, инициированные МИИР РК и реализуемые отраслевыми предприятиями, позволят обеспечить доступную, безопасную и инклюзивную мобильность, а также укрепление конкурентоспособности страны и становление транзитным хабом.

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