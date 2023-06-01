Французский шик на кортах "Ролан Гаррос": какие матчи стоит посмотреть в пятницу

В конце мая теннисный комплекс "Roland Garros" в очередной раз открыл двери для лучших спортсменов мира. Звезды тенниса поборются за выход в четвертый круг грунтового турнира Большого Шлема.

Новак Джокович – Алехандро Давидович-Фокина

"Король тенниса", Новак Джокович, нацелен взять 23 титул победителя турнира Большого Шлема. Однако, грунт в этом сезоне дается сербскому теннисисту довольно тяжело. Несколько недель назад в рамках Italian Open Джокович уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале. Сейчас третьей ракетке мира необходимо реабилитироваться перед поклонниками.

Соперником Новака в третьем круге станет испанец Алехандро Давидович-Фокина. Спортсмены уже встречались дважды: в 2021 году в Риме, где победителем вышел Джокович, а затем на Monte-Carlo Masters 2022. Тогда удача оказалась на стороне Алехандро. Предстоящий матч подарит болельщикам много интриги, но главное ответ на вопрос: "кто выйдет вперед в серии личных встреч?".

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Новак Джокович – 1.12, Алехандро Давидович-Фокина – 6.20

Диего-Себастьян Шварцман – Стефанос Циципас

Стефанос Циципас вышел на грунтовый корт одного из важнейших турниров года после поражения от Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Италии. Будучи пятым сеяным на турнире, грек в первом круге обыграл чешского теннисиста Иржи Веселого, а во втором справился с Роберто Карбальес-Баэной.

Циципас в настоящее время ведет со счетом 4:2 в очном противостоянии со Шварцманом. Последняя встреча между ними состоялась на Laver Cup в 2022 году.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Диего-Себастьян Шварцман – 6.40, Стефанос Циципас – 1.12

Карлос Алькарас – Денис Шаповалов

Первая ракетка мира, Карлос Алькарас, в этом году выиграл четыре турнира из семи, в которых принимал участие. На Ролан Гаррос во втором круге испанец одержал победу в четырех сетах над японцем Таро Даниэлем. Алькарас уступил лишь второй сет, но в итоге не оставил сопернику ни единого шанса.

Между тем, Шаповалов, занимающий 32-е место в мировом рейтинге ATP, вышел в третий круг в этом сезоне впервые после Australian Open, обыграв Маттео Арнальди в четырех сетах во втором круге "Ролан Гаррос".

И Алькарас, и Шаповалов обладают схожими стилями игры: большая подача, мощные удары и хорошее движение. Друг против друга соперники выйдут на корт впервые, что делает это противостояние еще более интригующим.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Карлос Алькарас – 1.03, Денис Шаповалов – 13.00

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