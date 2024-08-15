"От Парижа до Алматы": Ролан Гаррос приходит в Казахстан

В Алматы впервые в истории Казахстана прошел квалификационный теннисный турнир Roland Garros Junior Series. Zakon.kz подводит итоги соревнований.

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Прежде всего, это возможность для юных воспитанников казахстанской школы тенниса выйти на корт против сильных соперников и в домашних условиях пройти квалификацию на престижный международный турнир серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос" в Париже. Это также демонстрация силы и авторитета юниорского тенниса Казахстана, добившегося в последние годы немалых международных успехов.

София Исакова. Фото: ФТК

Изначально планировалось, что квалификация на юниорский "Ролан Гаррос" пройдет в один этап, который примет Токио. Однако в итоге Федерация тенниса Азии приняла решение провести еще и предварительный отбор, организованный в виде двух турниров: один – для Центральной и Западной Азии в Казахстане, а другой – для Юго-Восточной Азии в Китае. Финалисты турниров примут участие в итоговом отборе в Японии, где они сразятся за возможность выйти на корт в Париже в 2025 году.



Приятно отметить, что казахстанская теннисная молодежь ярко показала себя на турнире в Алматы. София Исакова стала победительницей отборочного турнира среди девочек, а у юношей Арсений Требухин уступил лишь в финальном матче. Таким образом, София Исакова и Арсений Требухин сыграют в Японии (16-20 октября 2024), где будут разыграны wild card в основную сетку юниорского Открытого чемпионата Франции 2025 года.

Теперь мировая спортивная общественность будет внимательно следить за дальнейшими выступлениями этих ребят и других сильнейших представителей юниорского тенниса Казахстана, таких как Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, Дамир Жалгасбай. Их успехи на международной арене способствуют не только развитию личной карьеры, но и укрепляют позиции Казахстана на мировой теннисной карте.



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Арсений Требухин. Фото: ФТК.

Алматы в качестве места проведения турнира был выбран не случайно. Поскольку "Ролан Гаррос" проводится на грунтовых кортах, в отборочных турнирах необходимо играть на таком же покрытии. При этом требования к качеству кортов чрезвычайно высоки. Теннисный центр Gorky Tennis Park в Алматы с его европейскими грунтовыми покрытиями подошел под строгие критерии, а представители французской федерации тенниса остались под впечатлением от качества центра, что позволило включить Gorky Tennis Park в сеть сертифицированных клубов "Ролан Гаррос".

Как сказал Эмерик Лябаст из Федерации тенниса Франции: "Несмотря на то, что Казахстан впервые принял у себя дома квалификационный турнир на "Ролан Гаррос", организаторы соревнования проделали потрясающую работу, все прошло на высшем уровне. Партнерство между Федерацией тенниса Франции и Федерацией тенниса Азии подчеркивает стремление развивать следующее поколение теннисных талантов в Азиатском регионе, предлагая им платформу для соревнований на самом высоком уровне".

Президент Федерации тенниса Азии Юрий Польский отметил, что Казахстан сделал очередной важный шаг к укреплению своих позиций на мировой теннисной арене.



"Я убежден, что участие юных казахстанских теннисистов в таких авторитетных международных турнирах, как Roland Garros Junior Series, позволит им набраться опыта и поверить в свои силы, чтобы в будущем покорять олимпийские пьедесталы и завоевывать престижные трофеи для страны. В свою очередь, принимая у себя такие значимые соревнования, Казахстан, уже ставший признанной державой в азиатском молодежном теннисе, делает очередной важный шаг к укреплению своих позиций на мировой теннисной арене", – отметил президент Федерации тенниса Азии Юрий Польский.

Церемония награждения Roland Garros Junior Series в Алматы. Фото: ФТК

Ранее были представлены результаты финальных матчей Roland Garros Junior Series by Renault Qualifications West and Central Asia 2024 в Алматы.