В селе Узынагаш мужчина ударил ножом пожилого человека и скрылся с места преступления

1 июня мужчина в селе Узынагаш Алматинской области нанес колотые раны человеку с которым вступил в словесную перепалку, сообщает Zakon.kz.

Днем в сети бурно обсуждали резонансное видео, на котором женщина рассказала, как пожилого человека ударили ножом, когда тот переходил дорогу.





Как сообщает полиция, мужчина переходя дорогу вступил в словесный конфликт с водителем Lada, в ходе которого последний нанес ему ножевое ранение в область живота.

В полиции прокомментировали инцидент.

"В настоящее время проводятся розыскные работы по установлению местонахождения подозреваемого лица. Иная информация в порядке статье 201 УПК РК не подлежит разглашению". пресс-служба ДП Алматинской области

Уголовное преступление рассмотрят по статье 106 УК РК.