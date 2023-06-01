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Законодательство РК

В селе Узынагаш мужчина ударил ножом пожилого человека и скрылся с места преступления

В селе Узынагаш мужчина зарезал человека и скрылся с места преступления Фото: zakon.kz
1 июня мужчина в селе Узынагаш Алматинской области нанес колотые раны человеку с которым вступил в словесную перепалку, сообщает Zakon.kz.

Днем в сети бурно обсуждали резонансное видео, на котором женщина рассказала, как пожилого человека ударили ножом, когда тот переходил дорогу.


Как сообщает полиция, мужчина переходя дорогу вступил в словесный конфликт с водителем Lada, в ходе которого последний нанес ему ножевое ранение в область живота.

В полиции прокомментировали инцидент.

"В настоящее время проводятся розыскные работы по установлению местонахождения подозреваемого лица. Иная информация в порядке статье 201 УПК РК не подлежит разглашению".пресс-служба ДП Алматинской области

Уголовное преступление рассмотрят по статье 106 УК РК.

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