Окунуться в чудесную страну детства смогли астанчане

На Аллее учителей около университета им. Л.Н. Гумилева состоялось мероприятие ко Дню защиты детей под названием "Балалық шақ - ғажайыптар әлемі", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Поучаствовать в мероприятии "Балалық шақ - ғажайыптар әлемі", приуроченном ко Дню защиты детей, собрались около 100 человек.

Как отметила специалист методического центра Аселия Есильбаева, концертные номера для гостей праздника подготовили ученики младших классов школ столицы.

"У нас приглашены 4, 5, 6 классы - учащиеся средних школ города Астаны. Концерт посвящен Международному дню защиты детей. В программе участвуют ребята, которые занимали места в каких-то конкурсах. Мы их попросили выступить". Аселия Есильбаева





Фото: Zakon.kz

Но помимо песен и танцев здесь еще можно было попробовать себя в конкурсах, почитать книги и показать свои художественные навыки, рисуя мелом на асфальте.



"Помимо концерта еще мы организовали викторины, флешмоб или игру с залом, а также выставку в формате "READx". Аселия Есильбаева





Фото: Zakon.kz

Она добавила, что День защиты детей является светлым и солнечным праздником.

"Целью сегодняшнего мероприятия стало создание атмосферы радости, позитива, положительных эмоций и чтобы дети знали, что взрослые всегда рядом, всегда поддержат, придут на помощь. Для того, чтобы дети чувствовали свой праздник". Аселия Есильбаева

Фото: Zakon.kz