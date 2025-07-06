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Культура и шоу-бизнес

Кюй на Великой китайской стене: как в Китае отпраздновали казахский праздник

Пекинский оркестр национальных инструментов, кюй, день домбры , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 23:37 Фото: Instagram/qazemb_to_china
В Пекине состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню домбры – национальному празднику Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило посольство Казахстана в КНР.

Торжество прошло при участии преподавателей и учеников Пекинского оркестра национальных инструментов. Во время мероприятия юные музыканты исполнили казахский кюй "Келіншек" – одно из знаковых произведений для домбры.

Пекинский национальный оркестр, созданный в 2015 году, считается уникальной творческой площадкой: это единственный оркестр в столице Китая, где ведётся профессиональное обучение игре на казахской домбре. Коллектив насчитывает более 500 исполнителей и выступает как на крупнейших сценах Китая, так и за его пределами.

В посольстве подчеркнули, что проведение таких мероприятий способствует популяризации казахской культуры и укреплению культурных связей между двумя странами.

В Астане рожденным в День столицы сделали трогательный сюрприз. Им подарили домбру. 

Вот уже семь лет каждое первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпадает на 6 июля. Об истории возникновения и развития уникального музыкального инструмента можно узнать здесь.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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