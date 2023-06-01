Нуркен Шарбиев назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК
Фото: пресс-служба премьер-министра
Постановлением правительства Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.
Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.
Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.
Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.
- В 2000-2002 годах работал ведущим, главным специалистом Департамента земледелия, Департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.
- С 2002 по 2011 годах работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства.
- В 2011-2012 годах – директор Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.
- В 2012-2013 годах – заместитель директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии.
- В 2013-2014 годах – управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
- С 2014 по 2017 годах работал в частной организации.
- В 2017-2018 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".
- В 2018-2020 годах – председатель правления АО "СПК "Тараз".
- В 2020-2022 годах – управляющий директор – директор департамента НПП "Атамекен".
- С июня по декабрь 2022 годах занимал должность руководителя секретариата Проектного офиса "Ауыл аманаты" партии "АМАНАТ".
- С января 2023 года и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.
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