Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нуркен Шарбиев назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК

Нуркен Шарбиев стал первым вице-министром экологии Фото: пресс-служба премьер-министра
Постановлением правительства Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

  • В 2000-2002 годах работал ведущим, главным специалистом Департамента земледелия, Департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.
  • С 2002 по 2011 годах работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства.
  • В 2011-2012 годах – директор Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.
  • В 2012-2013 годах – заместитель директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии.
  • В 2013-2014 годах – управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
  • С 2014 по 2017 годах работал в частной организации.
  • В 2017-2018 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".
  • В 2018-2020 годах – председатель правления АО "СПК "Тараз".
  • В 2020-2022 годах – управляющий директор – директор департамента НПП "Атамекен".
  • С июня по декабрь 2022 годах занимал должность руководителя секретариата Проектного офиса "Ауыл аманаты" партии "АМАНАТ".
  • С января 2023 года и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.

Читайте также

Международный форум Астана пройдет в столице 8-9 июня

Белая медведица поселилась в Алматинском зоопарке

Мансур Ошурбаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Данияр Кунафин
МЭПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома
СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления