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Законодательство РК

Назначен вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана

Назначен вице-министр экологии и природных ресуров Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 февраля проинформировала пресс-служба правительства.

Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области.

Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором Красноярского совхоза Кокшетауской области.

В разные годы занимал должности мастера участка по производству щебня рудника открытых горных работ комбината "Васильковский ГОК", начальника Павлодарской региональной инспекции охраны и использования недр территориального управления "Центрказнедра". В 2005-20010 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2012 по 2014 год работал заместителем председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК. В 2014-2017 гг. занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

До нового назначения занимал должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК (с 07.2023). 

Ранее занимавший этот пост Досбол Бекмагамбетов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

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