Врачи рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна 10 этажа
Вечером 30 мая четырехлетний малыш выпал из окна на 10 этаже по улице Целинная Павлодара. Экстренно ребенка доставили в ближайшую к месту больницу, областную клиническую больницу им. Султанова. Как только состояние малыша стабилизировалось, его перевели в детскую областную больницу, передает Pavlodarnews.
Врачи продолжают бороться за малыша, его состояние остается крайне тяжелым, рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.
Напомним, что 30 мая четырехлетнего малыша доставили в больницу с тяжелейшими травмами после падения с 10 этажа. Врачи диагностировали у ребенка крайне тяжелое состояние за счет кататравмы, клиники отека и набухания вещества головного мозга, травматического шока тяжелой степени и других тяжелых повреждений.