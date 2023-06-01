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Врачи рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна 10 этажа

Врачи рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна 10 этажа Фото: Zakon.kz
Павлодарские врачи поделились данными о состоянии четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна на десятом этаже двумя днями ранее, сообщает Zakon.kz.

Вечером 30 мая четырехлетний малыш выпал из окна на 10 этаже по улице Целинная Павлодара. Экстренно ребенка доставили в ближайшую к месту больницу, областную клиническую больницу им. Султанова. Как только состояние малыша стабилизировалось, его перевели в детскую областную больницу, передает Pavlodarnews.

Врачи продолжают бороться за малыша, его состояние остается крайне тяжелым, рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, что 30 мая четырехлетнего малыша доставили в больницу с тяжелейшими травмами после падения с 10 этажа. Врачи диагностировали у ребенка крайне тяжелое состояние за счет кататравмы, клиники отека и набухания вещества головного мозга, травматического шока тяжелой степени и других тяжелых повреждений.

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