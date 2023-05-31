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В Павлодаре 4-летний мальчик выжил после падения с десятого этажа

В Павлодаре 4-летний мальчик упал из окна 10-го этажа и выжил Фото: pexels
Поздно вечером 30 мая четырехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа в Павлодаре. Как рассказали Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области, его госпитализировали.

По данным медиков, ребенка доставили в реанимацию.

"Общее состояние крайне тяжелое за счет кататравмы, клиники отека и набухания вещества головного мозга, травматического шока тяжелой степени и других тяжелых повреждений", – уточнили врачи.

27 мая стало известно, что 13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Костанае. Девочка была доставлена в больницу с различными переломами.

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Анастасия Московчук
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