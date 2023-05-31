В Павлодаре 4-летний мальчик выжил после падения с десятого этажа

Фото: pexels

Поздно вечером 30 мая четырехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа в Павлодаре. Как рассказали Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области, его госпитализировали.

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