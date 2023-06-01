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Законодательство РК

Мансур Ошурбаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Мансур Ошурбаев назначение Фото: пресс-служба премьер-министра
Постановлением правительства Ошурбаев Мансур Турсынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в Семее.

Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.

  • В 2010-2014 годах занимал разные должности Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
  • В 2014-2016 годах – заместитель руководителя департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.
  • В 2016-2017 годах – заместитель руководителя департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.
  • В 2017-2019 годах – руководитель департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.
  • С ноября 2019 года по настоящее время являлся директором департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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