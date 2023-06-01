Мансур Ошурбаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов
Фото: пресс-служба премьер-министра
Постановлением правительства Ошурбаев Мансур Турсынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.
Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в Семее.
Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет "Туран-Астана".
Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.
- В 2010-2014 годах занимал разные должности Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
- В 2014-2016 годах – заместитель руководителя департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.
- В 2016-2017 годах – заместитель руководителя департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.
- В 2017-2019 годах – руководитель департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.
- С ноября 2019 года по настоящее время являлся директором департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.
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