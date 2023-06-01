Мансур Ошурбаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Постановлением правительства Ошурбаев Мансур Турсынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в Семее.

Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.