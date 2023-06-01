Белая медведица поселилась в Алматинском зоопарке

В Алматинский зоопарк приехала и обрела новый дом пятилетняя белая медведица по кличке Пурга. Посетители уже могут познакомиться с новым обитателем, сообщает Zakon.kz.

Пятилетняя Пурга прибыла в Алматы из Москвы. Для того, чтобы привезти медведицу, в зоопарке Алматы провели огромную работу перед приездом Пурги и подготовили вольер, где построили новый бассейн. После было получено согласование с комиссией ЕАРАЗА, рассказали в пресс-службе зоопарка.

"Наши посетители могут познакомиться с новым обитателем зоопарка. Живет она в огромном вольере с двумя уличными бассейнами. Кроме этого, в ее домике установлен мощный кондиционер и "холодный" пол". Пресс-служба зоопарка

Питается Пурга мясом говядины и курятины, рыбой, сельдью и горбушей, а также ест яблоки, груши, морковь, салат, мед и хлеб. Несмотря на грозное имя, медведица дружелюбная и ласковая.



