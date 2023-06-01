Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Белая медведица поселилась в Алматинском зоопарке

Белая медведица поселилась в Алматинском зоопарке Фото: Instagram/almatyzoo
В Алматинский зоопарк приехала и обрела новый дом пятилетняя белая медведица по кличке Пурга. Посетители уже могут познакомиться с новым обитателем, сообщает Zakon.kz.

Пятилетняя Пурга прибыла в Алматы из Москвы. Для того, чтобы привезти медведицу, в зоопарке Алматы провели огромную работу перед приездом Пурги и подготовили вольер, где построили новый бассейн. После было получено согласование с комиссией ЕАРАЗА, рассказали в пресс-службе зоопарка.

"Наши посетители могут познакомиться с новым обитателем зоопарка. Живет она в огромном вольере с двумя уличными бассейнами. Кроме этого, в ее домике установлен мощный кондиционер и "холодный" пол". Пресс-служба зоопарка

Питается Пурга мясом говядины и курятины, рыбой, сельдью и горбушей, а также ест яблоки, груши, морковь, салат, мед и хлеб. Несмотря на грозное имя, медведица дружелюбная и ласковая.


Читайте также

Образовательно-развлекательный проект для детей Phenomenal kids запустили в Казахстане

Любимый мой дворик: новые игровые площадки открыты в районе "Сарыарка"

Международный форум Аstana пройдет в столице 8-9 июня

Мария Мельникова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома
СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления