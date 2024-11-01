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Новое вкусовое пристрастие белой медведицы показали в зоопарке Алматы

Новое вкусовое пристрастие белой медведицы показали в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 14:15 Фото: Instagram/almatyzoo
Алматинский зоопарк показал досуг белой медведицы Пурги, сообщает Zakon.kz.

На видео в Instagram животное вполне довольно жизнью, ныряет в бассейне, лакомится рыбой, грызет тыкву.

"О том, как проводит время наша Пурга! Медведица живет в своем собственном вольере с огромным бассейном, в котором она очень любит купаться, особенно по утрам. У Пурги есть собственные игрушки в виде бочек и конусов. А еще она любит свежую рыбку и погрызть тыкву", – поделились в зоопарке.

Подписчики назвали медведицу красавицей и попросили сотрудников зоопарка беречь ее.

Отметим, что летом Пурга с удовольствием лакомилась арбузом.

Ранее в зоопарке рассказывали о любимых лакомствах Пурги и почему от нее необходимо прятать еду в разных уголках вольера. А в сентябре работники зоопарка поделились видео, на котором показаны тренировки белой медведицы.

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