Новое вкусовое пристрастие белой медведицы показали в зоопарке Алматы
Фото: Instagram/almatyzoo
Алматинский зоопарк показал досуг белой медведицы Пурги, сообщает Zakon.kz.
На видео в Instagram животное вполне довольно жизнью, ныряет в бассейне, лакомится рыбой, грызет тыкву.
"О том, как проводит время наша Пурга! Медведица живет в своем собственном вольере с огромным бассейном, в котором она очень любит купаться, особенно по утрам. У Пурги есть собственные игрушки в виде бочек и конусов. А еще она любит свежую рыбку и погрызть тыкву", – поделились в зоопарке.
Подписчики назвали медведицу красавицей и попросили сотрудников зоопарка беречь ее.
Отметим, что летом Пурга с удовольствием лакомилась арбузом.
Ранее в зоопарке рассказывали о любимых лакомствах Пурги и почему от нее необходимо прятать еду в разных уголках вольера. А в сентябре работники зоопарка поделились видео, на котором показаны тренировки белой медведицы.
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