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Экологи оштрафовали предприятие Костаная за выбросы из крематора для животных

Экологи оштрафовали предприятие Костаная за выбросы с крематора для животных Фото: Zakon.kz
Зловонный запах с установки, где сжигали останки животных, распространялся на жилые массивы Костаная, экологи признали это нарушением и оштрафовали руководство предприятия, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента экологии Костанайской области проверили ТОО "Костанай Агро Продукт", которое специализируется на разведении скота и производстве мясной продукции. На производстве, как выяснилось, функционирует крематор, где сжигали останки животных. Но установка была неисправна, и жуткий запах распространялся на ближайшие жилые районы.

"В ходе проверки было установлено, что причиной появления дыма стал выход из строя электродвигателя дымососа, ввиду чего газы при сжигании отходов стали вырываться наружу через загрузочные двери крематора для сжигания органических отходов. Система для очистки газов не обеспечивала должную очистку и обезвреживание газов". Пресс-служба Департамента экологии Костанайской области

По решению проверки экологи признали такую работу предприятия нарушением и выписали руководству ТОО штраф.

"За данные правонарушения предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 326 КРКобАП в виде штрафа на сумму 258 750 тенге". Пресс-служба Департамента экологии региона


Напомним, что жители двух микрорайонов Костаная сообщили, что страдают от жуткого зловония, которое исходит от местного инсинератора. Костанайцы обратились к экологам, что стало поводом для проверки.

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Мария Мельникова
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