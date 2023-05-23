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Костанайцы жалуются на смрад от мусоросжигательной установки

Костанайцы жалуются на смрад от мусоросжигательного завода Фото: Zakon.kz
Жители двух микрорайонов Костаная страдают от жуткого зловония, которое исходит от местного инсинератора. Экологи назначили проверку, сообщает Zakon.kz.

Мусоросжигательное предприятие, которое находится на огороженной территории близ микрорайонов Юбилейный и Алтын Арман, распространяет жуткий запах. На смрад жалуются жители этой части города, пишет портал "Костанайские новости".

Как выяснилось, на мусоросжигательном предприятии уничтожают останки животных. Чиновники заявили, что к ветеринарии предприятие отношения не имеет.

"Мы выясним подробности. Уже сейчас точно могу сказать, что инсинератор не относится к отделу ветеринарии. Вероятно, он принадлежит убойному пункту". Акат Шектыбаев, руководитель Управления ветеринарии Костанайской области

Как рассказали в Департаменте экологии Костанайской области, в ближайшее время на место поедут специалисты-экологи. Они проведут замеры атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны предприятия.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте жители задыхаются от неприятного запаха, исходящего от пруда с очистным сооружением, куда стекают канализационные воды со всего города. Они требуют власти избавить их от зловония, ликвидировав этот пруд.

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