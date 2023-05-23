Костанайцы жалуются на смрад от мусоросжигательной установки
Мусоросжигательное предприятие, которое находится на огороженной территории близ микрорайонов Юбилейный и Алтын Арман, распространяет жуткий запах. На смрад жалуются жители этой части города, пишет портал "Костанайские новости".
Как выяснилось, на мусоросжигательном предприятии уничтожают останки животных. Чиновники заявили, что к ветеринарии предприятие отношения не имеет.
"Мы выясним подробности. Уже сейчас точно могу сказать, что инсинератор не относится к отделу ветеринарии. Вероятно, он принадлежит убойному пункту". Акат Шектыбаев, руководитель Управления ветеринарии Костанайской области
Как рассказали в Департаменте экологии Костанайской области, в ближайшее время на место поедут специалисты-экологи. Они проведут замеры атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны предприятия.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте жители задыхаются от неприятного запаха, исходящего от пруда с
очистным сооружением, куда стекают канализационные воды со всего
города. Они требуют власти избавить их от зловония, ликвидировав этот
пруд.