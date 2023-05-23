Костанайцы жалуются на смрад от мусоросжигательной установки

Жители двух микрорайонов Костаная страдают от жуткого зловония, которое исходит от местного инсинератора. Экологи назначили проверку, сообщает Zakon.kz.

Мусоросжигательное предприятие, которое находится на огороженной территории близ микрорайонов Юбилейный и Алтын Арман, распространяет жуткий запах. На смрад жалуются жители этой части города, пишет портал "Костанайские новости".

Как выяснилось, на мусоросжигательном предприятии уничтожают останки животных. Чиновники заявили, что к ветеринарии предприятие отношения не имеет.

"Мы выясним подробности. Уже сейчас точно могу сказать, что инсинератор не относится к отделу ветеринарии. Вероятно, он принадлежит убойному пункту". Акат Шектыбаев, руководитель Управления ветеринарии Костанайской области

Как рассказали в Департаменте экологии Костанайской области, в ближайшее время на место поедут специалисты-экологи. Они проведут замеры атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны предприятия.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте жители задыхаются от неприятного запаха, исходящего от пруда с очистным сооружением, куда стекают канализационные воды со всего города. Они требуют власти избавить их от зловония, ликвидировав этот пруд.

