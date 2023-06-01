В антисанитарных условиях содержали детей владельцы нелегального детсада в Алматы

В одном из районов Алматы частный детский сад работал без разрешительных документов, а детей там содержали в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.

Видео из нелегального дошкольного учреждения распространили в социальных сетях родители. После скандальных кадров стало известно, что условия в частном доме, который работал, как садик, не соответствуют нормам, а владельцы заведения не получали документов, передает AlmatyTV.

"Мы слышали от знакомых, что там нет кроватей, дети спят на полу, им стелят матрасы. Видим там постоянно детей, родители привозят и забирают. Сама я отдала детей в государственный садик". Альбина Абдрахманова, жительница микрорайона

В самом детском саду отрицают, что за передержку детей там брали деньги. Там уверяют, что в доме есть дети, но это исключительно отпрыски родственников и дошкольного учреждения там вовсе нет.

"Нет, мы не садик. Да, мы смотрим за детьми. Но, это дети наших родственников. Они оставляли их на пару дней и всё. Мы никогда не брали деньги за это. То, что скандал был, это женщина оставила детей на пару часов. Потом, зачем-то шум подняла", – рассказал мужчина из дома.

В управлении сан-эпид контроля Турксибского района Алматы рассказали, что разрешительные документы на детский сад на данный адрес не выдавали.

"Данный садик, который был отражен в социальных сетях, на контроле у нас не состоит. Разрешительных документов не получал. Разрешительным документом является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта". Илона Бекоева, заместитель руководителя УСЭК Турксибского района

Если нарушения в нелегальном детском саду подтвердятся, то владельцам грозит штраф и вероятное закрытие учреждения.