Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В антисанитарных условиях содержали детей владельцы нелегального детсада в Алматы

В антисанитарных условиях содержали детей владельцы нелегального детсада в Алматы Фото: Zakon.kz
В одном из районов Алматы частный детский сад работал без разрешительных документов, а детей там содержали в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.

Видео из нелегального дошкольного учреждения распространили в социальных сетях родители. После скандальных кадров стало известно, что условия в частном доме, который работал, как садик, не соответствуют нормам, а владельцы заведения не получали документов, передает AlmatyTV.

"Мы слышали от знакомых, что там нет кроватей, дети спят на полу, им стелят матрасы. Видим там постоянно детей, родители привозят и забирают. Сама я отдала детей в государственный садик". Альбина Абдрахманова, жительница микрорайона

В самом детском саду отрицают, что за передержку детей там брали деньги. Там уверяют, что в доме есть дети, но это исключительно отпрыски родственников и дошкольного учреждения там вовсе нет.

"Нет, мы не садик. Да, мы смотрим за детьми. Но, это дети наших родственников. Они оставляли их на пару дней и всё. Мы никогда не брали деньги за это. То, что скандал был, это женщина оставила детей на пару часов. Потом, зачем-то шум подняла", – рассказал мужчина из дома.

В управлении сан-эпид контроля Турксибского района Алматы рассказали, что разрешительные документы на детский сад на данный адрес не выдавали.

"Данный садик, который был отражен в социальных сетях, на контроле у нас не состоит. Разрешительных документов не получал. Разрешительным документом является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта". Илона Бекоева, заместитель руководителя УСЭК Турксибского района

Если нарушения в нелегальном детском саду подтвердятся, то владельцам грозит штраф и вероятное закрытие учреждения.

Читайте также

Образовательно-развлекательный проект для детей Phenomenal kids запустили в Казахстане

Экологи оштрафовали предприятие Костаная за выбросы из крематора для животных

Главное за день: последний звонок, День защиты детей, школьники в Акорде

Мария Мельникова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома
СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления