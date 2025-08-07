В Актау дети избили ребенка в частном детсаду

В Сети 7 августа распространилось видео, на котором дети избивают другого ребенка в одном из частных детских садов, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что как две девочки избивают, кусают и удерживают за шею на кровати другую девочку.

Этот факт подтвердили Zakon.kz в Департаменте полиции Мангистауской области.

"По факту произошедшего инцидента в частном детском саду возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время проводится расследование в целях установления всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что ход расследования находится на контроле руководства ДП.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Семее группа подростков жестоко избила мальчика. В ДП области Абай заявили, что подростковый конфликт взят под особый контроль. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего ребенка.