Происшествия

В Актау дети избили ребенка в частном детсаду

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 18:22 Фото: pexels
В Сети 7 августа распространилось видео, на котором дети избивают другого ребенка в одном из частных детских садов, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что как две девочки избивают, кусают и удерживают за шею на кровати другую девочку.

Этот факт подтвердили Zakon.kz в Департаменте полиции Мангистауской области. 

"По факту произошедшего инцидента в частном детском саду возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время проводится расследование в целях установления всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что ход расследования находится на контроле руководства ДП.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Семее группа подростков жестоко избила мальчика. В ДП области Абай заявили, что подростковый конфликт взят под особый контроль. Позже врачи рассказали о состоянии пострадавшего ребенка.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
