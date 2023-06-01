Любимый мой дворик: новые игровые площадки открыты в районе "Сарыарка"

Ко Дню защиты детей в столичном районе "Сарыарка" открыты новые игровые площадки в пяти дворах, все они созданы в рамках проекта "Бюджет народного участия", передает Zakon.kz.

Как отметил руководитель отдела благоустройства и развития общественного пространства аппарата акима района "Сарыарка"Азамат Машенов, проекты благоустройства стали практическим воплощением участия жителей в формировании бюджета.



"Проекты, которые предложили сами жители, были поданы на конкурс. То проект, который набрал большинство голосов, теперь реализуется. Сами жители определили, из каких элементов будет состоять площадка во дворе, сами выбирали архитектурное решение, а акимат уже этот проект отрабатывал". Азамат Машенов

По словам Азамата Машенова, программа "Бюджет народного участия" реализуется с 2019 года. Благоустройство включает в себя полный ремонт двора, – озеленение, асфальтирование, установку бордюров, малых архитектурных форм, детских площадок, "тихой зоны" для отдыха, мини-скверов и других.

"Элементы структуры во дворе устаревают, изнашиваются, их необходимо обновлять периодически. Жители сами хотят видеть новые детские площадки, лавочки, качели. Жители хотят идти в ногу со временем, предлагают свои проекты обновления". Азамат Машенов

Жители предлагают в своих проектах и новые модели освещения, места расположения асфальтированных и зеленых площадок, так называемых "заячьих троп" – дорожек там, где людям удобнее проходить.





Фото: акимат района "Сарыарка"





О том, как изменился двор на ул. Косшыгулулы 7 подробнее рассказал главный специалист отдела благоустройства аппарата акима района "Сарыарка" Багжан Сабденов.





"Во дворе построено новое футбольное поле, размером 15 на 30 метров, установлены тренажеры для взрослых и воркаут-зона с турниками, лестницами и другими приспособлениями. Посажено более 30 деревьев, отдельно выделен небольшой сквер. Также создана "тихая зона" для отдыха взрослых и две площадки для детей до 6 лет и от 6 до 12 лет, добавлены парковочные места".

Открытие двора стало ярким праздничным подарком ко Дню защиты детей. Новый двор украсили воздушными шарами. После официальной части всех пригласили к дастархану и угостили чаем и выпечкой.





Фото: акимат района "Сарыарка"





Пока малышню радовали аниматоры, которые устроили для детей веселые игры, представители старшего поколения осматривали обновленный двор и обсуждали с представителями районной администрации дальнейшие улучшения и благоустройство.





Фото: акимат района "Сарыарка"





Всего с 2019-го года в районе "Сарыарка" по проекту "Бюджет народного участия" реализовано 54 инициативы жителей. На 2023 год в рамках проекта запланирован капитальный ремонт 15 дворов, еще 12 дворов будут дополнительно обновлены в соответствии с современными стандартами. Полное завершение работ по благоустройству планируется до конца августа.