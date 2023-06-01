Скончалась еще одна учительница из Уральска, пострадавшая в аварии в Актюбинской области

Еще одна учительница, работавшая сурдологом в одной из школ Уральска, скончалась в больнице Кобды после аварии на трассе в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером первого июня стало известно, что в больнице Кобды скончалась педагог из Уральска, которая получила травмы во время аварии на трассе Самара – Шымкет. Об этом сообщает Мой город.

Известно, что погибшая работала сурдологом в одной из школ Уральска. Она и ее коллеги первого июня отправились в Актобе получать дипломы о заочном окончании вуза. На 594 км трассы автомобиль, в котором ехали педагоги, столкнулся с фурой. На месте погибла одна учительница.

Еще два учителя школ Уральска были также доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Пока достоверно неизвестно, были ли все пассажиры автомобиля учителями, уточняет издание.

Неделей ранее в Западно-Казахстанской области в результате столкновения с фурой погибли водитель и два пассажира легкового авто. Водитель Changan и два его пассажира 2011 и 1977 годов рождения от полученных травм скончались на месте ДТП, не приходя в сознание.