Жуткая авария произошла на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области 16 августа 2023 года на трассе грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Жуткая авария попала на видео, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, ДТП произошло на автодороге Актобе – Астрахань в районе пос. Бестамак Алгинского района.

"Водитель грузовика Shacman при обгоне транспортных средств допустил столкновение с автомашинами Nissan и Mercedes, едущими во встречном направлении". Пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП пострадали водители грузовика и Nissan. Их с различными травмами доставили в больницу.

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14 августа 2023 года в Акмолинской области на автодороге Кокшетау – Рузаевка лоб в лоб столкнулись Lexus LS 430 и бензовоз DAF. В результате аварии произошло возгорание легковушки. На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, супруга и ребенок.