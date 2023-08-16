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Жуткая авария произошла на трассе в Актюбинской области

Жуткая авария произошла на трассе в Актюбинской области Фото: скриншот видео
В Актюбинской области 16 августа 2023 года на трассе грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Жуткая авария попала на видео, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, ДТП произошло на автодороге Актобе – Астрахань в районе пос. Бестамак Алгинского района.

"Водитель грузовика Shacman при обгоне транспортных средств допустил столкновение с автомашинами Nissan и Mercedes, едущими во встречном направлении".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП пострадали водители грузовика и Nissan. Их с различными травмами доставили в больницу.

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