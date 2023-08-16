Жуткая авария произошла на трассе в Актюбинской области
Фото: скриншот видео
В Актюбинской области 16 августа 2023 года на трассе грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Жуткая авария попала на видео, сообщает Zakon.kz.
По данным областного департамента полиции, ДТП произошло на автодороге Актобе – Астрахань в районе пос. Бестамак Алгинского района.
"Водитель грузовика Shacman при обгоне транспортных средств допустил столкновение с автомашинами Nissan и Mercedes, едущими во встречном направлении".Пресс-служба ДП Актюбинской области
В результате ДТП пострадали водители грузовика и Nissan. Их с различными травмами доставили в больницу.
Материал по теме
Семья погибла в ДТП с бензовозом в Акмолинской области
14 августа 2023 года в Акмолинской области на автодороге Кокшетау – Рузаевка лоб в лоб столкнулись Lexus LS 430 и бензовоз DAF. В результате аварии произошло возгорание легковушки. На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, супруга и ребенок.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript