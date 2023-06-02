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Горгазу Петропавловска отказали в повышении тарифа

Горгазу Петропавловска отказали в повышении тарифа Фото: pixabay
Заявку ТОО "Горгаз-Сервис", поставщика газа в дома Петропавловска, на повышение тарифов для населения оставили без рассмотрения, сообщает Zakon.kz.

Тарифы на газ в Петропавловске собирались повысить с первого июня. Заявку на повышение стоимости газа руководство горгаза подавало в антимонопольный комитет второго мая, пишет QM.

Не смотря на все доводы директора ТОО "Горгаз-Сервис", в департаменте по регулированию естественных монополий по Север-Казахстанской области оставил без рассмотрения предстоящее повышение предельной цены на газ.

"В соответствии с Правилами ценообразования на общественно значимых рынках, департаментом вышеуказанное уведомление оставлено без рассмотрения в связи с не полным пакетом документов". Дамир Токтамысов, руководитель ДКРЕМ по СКО

Согласно заявке от горгаза, повысить тариф планировали на 150 тенге. Итоговая стоимость для потребителей должна, в таком случае, составлять 755 тенге с учётом НДС. Без НДС 674,6 тенге за кубометр.

Ранее в комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщили, что почти 100% монополистов в "красной зоне" подали заявки на увеличение инвестиций.

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Мария Мельникова
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